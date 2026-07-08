Enrique Ponce pretende reducir las medidas acordadas con Paloma Cuevas por no poder alcanzar el acuerdo de manutención

La ruptura de Paloma Cuevas y Enrique Ponce hace seis años fue una de las más sonadas en el mundo de la crónica social. Estuvieron juntos 24 años y fruto de su matrimonio, nacieron sus dos hijas. Aún así, Ponce se enamoró profundamente o así lo reconoció ante los medios, de Ana Soria, con quien mantiene una relación estable a día de hoy.

Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo ha traido al programa una exclusiva sobre los que un día fueron pareja. Parece que no están pasando por una buena etapa como exmatrimonio y "Los motivos son económicos". Peso a ello, el vínculo que mantienen en todo momento es cordial.

Ponce se plantea solicitar un cambio de medidas judicialmente si no llega a un acuerdo con Cuevas en cuanto a rebajar la pensión alimenticia, según aclara la periodista. La cantidad que en su momentó acordó fue el matrimonio por aquel entonces "Podría tener seis cifras". Actualmente, Enrique no puede alcanzar ese nivel económico.

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