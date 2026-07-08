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Nacha Paz desvela el duro episodio que vivió Poli Díaz, quien llegó a quedarse en la calle

Nacha Paz conoce a Poli Díaz desde hace más de 14 años. Vivió con él uno de los peores episodios de su vida y su exmarido le ayudó mucho a sobrellevarlo.

Nacha

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Poli Díaz fue una estrella nacional del boxeo, ganó medallas y una enorme visibilidad que dejó su figura como la de un referente para muchos deportistas que apenas comenzaban sus carreras o que incluso se animaban a practicar boxeo gracias a él. Sin embargo, la fama y el tocar techo tan rápido, hizo que su caída fuera todavía más dura.

Nacha Paz conoce mucho al Potro de Vallecas, asegura que llegó a quedarse tirado en la calle porque fue víctima de una estafa. Supuestamente, el deportista iba a abrir un gimnasio para niños en Cáceres, pero al ver las intenciones de la otra parte, la cual solo le quería para los eventos. Tras la discusión entre ambos, ese mismo hombre, con quien residía, le echó de casa.

El boxeador buscó ayuda en el entonces marido de Nacha y pasaron tres días conviviendo. La protagonista asegura que algunas de sus anécdotas son muy duras porque es una persona encantadora. También reconoce que sus hijas iban a ir a ese supuesto gimnasio que abriría. Finalmente, perdieron el contacto tras irse a Madrid con una supuesta novia.

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