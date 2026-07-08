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Mejores momentos | 8 de julio

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul

El aspirante, madrileño y estudiante de Magisterio y Humanidades, ha conseguido alargar la prueba hasta las once preguntas.

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Pasapalabra sigue demostrando que tiene una cantera numerosa, prometedora y llena de talento. Esta vez ha sido Miguel, un aspirante muy joven, quien ha protagonizado una Silla Azul de altísimo nivel. David se ha visto sorprendido por este rival tan fuerte, que ha ido alargando la prueba hasta las once preguntas.

Miguel, madrileño y estudiante de Magisterio y Humanidades, ha contado en su presentación que estar en Pasapalabra era muy especial porque desde pequeño ha visto el concurso con sus abuelos: “Jugábamos y empezábamos a competir, y siempre mi abuela me ha dicho que tenía que presentarme”. Hace unos meses vio que se organizaba un casting, se presentó sin mucha preparación y ha cumplido esta meta con una “energía bonita” que Roberto Leal ha destacado.

Puede que Miguel no estudiara mucho para el casting, pero ha demostrado unos conocimientos magníficos en la Silla Azul. David ha hecho valer su veteranía y su templanza para evitar los fallos y firmar su permanencia en su programa 65, pero no resta el mérito del aspirante. Varios invitados y los propios concursantes le han elogiado después por lo bien que lo ha hecho, señalando lo orgullosa que debe estar su abuela. ¡Dale al play!

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