Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra

Javier y David sacan lo mejor el uno del otro en cada duelo de AlaZ. En su espiral de exigencia, el madrileño ha brillado por su rapidez y el barcelonés aún más por su remontada épica. De esta forma, el color naranja de ganador volverá a cambiar de dueño en el próximo programa.

El encargado de abrir la prueba ha sido Javier, que ha abierto muy pronto una brecha con su rival. Con un tirón de once respuestas, amenazaba con arrollar. Ha terminado la primera vuelta con 21 aciertos, ha sumado uno más en su siguiente turno y, al constatar que ya no tenía más pólvora, se ha plantado.

David se ha quedado a solas con Roberto Leal cuando aún tenía diez aciertos e iba por la J en su primera ronda. Le tocaba firmar una gesta de doce respuestas para, al menos, empatar. En un final apasionante, lo ha conseguido y con creces. Gracias a la letra extra, ha llegado a 23 aciertos, a sólo dos de ganar el bote de 736.000 euros. ¡Revive este espectacular AlaZ en el vídeo!

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