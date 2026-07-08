Jesús pierde 300.000 euros, la casa y la herencia de sus padres tras caer en una estafa por amor

Jesús se arruinó la vida por confiar en Laura, de 35 años, una mujer morena y "guapísima" según describe. Un día le llegó un mensaje de ella, al inicio parecía una confusión pero, estaba todo planeado desde el principio. Laura empezó a hablar con él todos los días, a preguntarle qué tal, si había comido o que había hecho.

Sin embargo, a medida que el protagonista se iba enamorando de ella, la supuesta estafadora comenzó a preguntarle por sus ahorros, si trabajaba o tenía dinero. Este, acabó confesándole todos sus datos personales cegado por la ilusión y el amor. La supuesta estafadora comenzó a hablarle de cryptomonedas, motivándole a apostar en este tipo de plataformas.

Todo comenzó con una inversión de 200 euros, pero, convencido de las promesas de rentabilidad, Jesús llegó a vender su vivienda e invirtió 150.000 euros. A pesar de ello, nunca obtuvo beneficios y la supuesta plataforma solo le daba excusas, llegando incluso a exigirle otros 68.000 euros para poder desbloquear y retirar el dinero, mientras manipulaban con inteligencia artificial las cifras que aparecían en su cuenta para hacerle creer que su inversión seguía creciendo.

Cuando descubrió que había sido estafado, recurrió a un supuesto abogado que le prometió recuperar el dinero a cambio de 2.000 euros, pero también resultó ser un fraude. Después, otra mujer volvió a engañarle y consiguió que perdiera otros 6.000 euros. En total, Jesús acabó perdiendo cerca de 300.000 euros.

La vícitma cuenta que se vio sin dinero, sin ahorros, sin herencia, sin casa y con deudas a Hacienda y RGI.

En varias ocasiones su hijo Jon intentó que abriese los ojos pero Jesús no quería ver la realidad, que su ilusión era una estafa. "Reconozco que fui muy estúpido".

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