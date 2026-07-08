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Jesús pierde 300.000 euros, la casa y la herencia de sus padres tras caer en una estafa por amor
Jesús es un hombre al que estafaron 300.000 euros por confiar Laura, su supuesta estafadora. Le ilusionaba con un futuro juntos pero, nunca llegó.
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Jesús se arruinó la vida por confiar en Laura, de 35 años, una mujer morena y "guapísima" según describe. Un día le llegó un mensaje de ella, al inicio parecía una confusión pero, estaba todo planeado desde el principio. Laura empezó a hablar con él todos los días, a preguntarle qué tal, si había comido o que había hecho.
Sin embargo, a medida que el protagonista se iba enamorando de ella, la supuesta estafadora comenzó a preguntarle por sus ahorros, si trabajaba o tenía dinero. Este, acabó confesándole todos sus datos personales cegado por la ilusión y el amor. La supuesta estafadora comenzó a hablarle de cryptomonedas, motivándole a apostar en este tipo de plataformas.
Todo comenzó con una inversión de 200 euros, pero, convencido de las promesas de rentabilidad, Jesús llegó a vender su vivienda e invirtió 150.000 euros. A pesar de ello, nunca obtuvo beneficios y la supuesta plataforma solo le daba excusas, llegando incluso a exigirle otros 68.000 euros para poder desbloquear y retirar el dinero, mientras manipulaban con inteligencia artificial las cifras que aparecían en su cuenta para hacerle creer que su inversión seguía creciendo.
Cuando descubrió que había sido estafado, recurrió a un supuesto abogado que le prometió recuperar el dinero a cambio de 2.000 euros, pero también resultó ser un fraude. Después, otra mujer volvió a engañarle y consiguió que perdiera otros 6.000 euros. En total, Jesús acabó perdiendo cerca de 300.000 euros.
La vícitma cuenta que se vio sin dinero, sin ahorros, sin herencia, sin casa y con deudas a Hacienda y RGI.
En varias ocasiones su hijo Jon intentó que abriese los ojos pero Jesús no quería ver la realidad, que su ilusión era una estafa. "Reconozco que fui muy estúpido".
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