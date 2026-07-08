Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

Javier y David se han llevado una insólita alegría al descubrir que en su duelo en La Pista tenían que acertar una película. Sin embargo, visto lo ocurrido, han acabado echando de menos encontrarse simplemente con una canción. Los dos han certificado el desastre porque no se ha repartido ni un segundo.

Los fragmentos que han escuchado les ha hecho pensar en ‘La pantera rosa’, en James Bond, en ‘Con faldas y a lo loco’… La respuesta era ‘Gilda’, y ninguno ha pensado en ella ni con el dato de que su protagonista se quita el guante sensualmente. Por si fuera poco, el título alternativo ha terminado de despistarles cuando Roberto Leal les ha dicho que da nombre a una banderilla.

Entre las ocurrencias, han sido fascinantes las aportadas por David: desde brocheta a espeto. ¡Qué grandes nombres para una película! El presentador ha llegado a describirles cómo es: “Lleva una aceituna, una piparra, una anchoíta…”. Por mucho que ha insistido, para que esta pareja de concursantes nunca ha probado una gilda. Tienen como tarea probarla en un bar y ver la película. ¡Revive este divertido duelo en el vídeo!

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