Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de julio

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

El duelo musical entre los concursantes iba sobre cine, pero se ha convertido en un dilema gastronómico. ¡Ni de una ni de otra forma han logrado resolverlo!

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Javier y David se han llevado una insólita alegría al descubrir que en su duelo en La Pista tenían que acertar una película. Sin embargo, visto lo ocurrido, han acabado echando de menos encontrarse simplemente con una canción. Los dos han certificado el desastre porque no se ha repartido ni un segundo.

Los fragmentos que han escuchado les ha hecho pensar en ‘La pantera rosa’, en James Bond, en ‘Con faldas y a lo loco’… La respuesta era ‘Gilda’, y ninguno ha pensado en ella ni con el dato de que su protagonista se quita el guante sensualmente. Por si fuera poco, el título alternativo ha terminado de despistarles cuando Roberto Leal les ha dicho que da nombre a una banderilla.

Entre las ocurrencias, han sido fascinantes las aportadas por David: desde brocheta a espeto. ¡Qué grandes nombres para una película! El presentador ha llegado a describirles cómo es: “Lleva una aceituna, una piparra, una anchoíta…”. Por mucho que ha insistido, para que esta pareja de concursantes nunca ha probado una gilda. Tienen como tarea probarla en un bar y ver la película. ¡Revive este divertido duelo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

David se la juega en AlaZ: pide letra para empatar a 23 con Javier en el momento decisivo

David se la juega en AlaZ: pide letra para empatar a 23 con Javier en el momento decisivo

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra

Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul
Mejores momentos | 8 de julio

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul

Nacha
En directo

Nacha Paz desvela el duro episodio que vivió Poli Díaz, quien llegó a quedarse en la calle

Paloma García-Pelayo
Exclusiva

Enrique Ponce pretende reducir las medidas acordadas con Paloma Cuevas por no poder alcanzar el acuerdo de manutención

Paloma García-Pelayo ha revelado en exclusiva cual es la situación actual entre Enrique Ponce y su exmujer, Paloma Cuevas, dejando claro que el torero quiere un cambio de condiciones en el acuerdo de manutención.

Juan
En plató

Juan vive sin estómago, ni colon, ni recto: "Sabía que me tenían que quitar trozos del cuerpo"

Juan convive con una condición especial desde años. El no tener estómago, ni colon, ni recto, ni vesicula biliar, le ha llevado a cambiar de hábitos por completo.

Jesús

Jesús pierde 300.000 euros, la casa y la herencia de sus padres tras caer en una estafa por amor

Yoli

Yoli denuncia las condiciones insalubres en las que se ha encontrado su casa tras recuperarla: "Más seguridad e higiene"

Naty

Hallan muertas a una madre y a su hija en una vivienda tras descubrir un incendio: "¡Ayuda mi novia está en el suelo!"

Publicidad