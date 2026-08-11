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Luis Felipe vivió el terremoto de Colombia en primera persona desde un piso 17: "Los edificios se balanceaban de un lado a otro"

El periodista Luis Felipe vivió desde un piso 17 el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el pasado lunes. Aunque no pudo evacuar, no se quedó atrapado en el ascensor.

Colombia

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió parte de Colombia el pasado lunes, alrededor de las siete y media de la mañana. El epicentro se situó en la localidad de San Juan del Palmar. Por el momento, el seísmo deja 224 personas fallecidas y 660 heridas. Además, 164 españoles permanecen en paradero desconocido.

Las autoridades y los equipos de emergencia han decretado el toque de queda en Pereira y Cali con el objetivo de evitar nuevos peligros, facilitar las labores de rescate y prevenir posibles saqueos. El Gobierno de Colombia ya ha puesto en marcha un plan de coordinación para prestar ayuda a las personas afectadas y reforzar la asistencia en las zonas más castigadas por el terremoto.

Varios países han ofrecido su apoyo a Colombia y han mostrado su solidaridad ante la tragedia, entre ellos España.

Hoy contamos con Luis Felipe, periodista en Manizales, explica cómo vivió el temblor. Estaba en el ascensor desde un piso 17 cuando empezó a notar temblores "El edificio empezó a tambalear" y al entrar en su departamento comienza a ver como: "Se caen los libros, los cuadros, los micrófonos" asegura. Para él, fue imposible mantener el equilibrio y describe lo ocurrido como una sensación que jamás había vivido.

"Empezaron a sonar las sirenas para evacuar", sin embargo, debido a la altura en la que se encontraba Luis Felipe, no podía abandonar, tuvo que esperar en su apartamento por seguridad.

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