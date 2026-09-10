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Mejores momentos | 10 de septiembre

El plantón de Alberto Chicote en La Pista: “Te aseguro que no me quieres ver bailar”

El chef ha sido el único de los invitados que se ha escaqueado de lanzarse al ritmo de los mariachis con ‘Allá en el rancho grande’.

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El plantón de Alberto Chicote en La Pista: “Te aseguro que no me quieres ver bailar”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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“Me debes un baile, ladrón”, le ha advertido Jesús Olmedo a Alberto Chicote. El comentario resume el divertido momento que se ha vivido en La Pista entre todos los invitados al ritmo de ‘Allá en el rancho grande’, plantón incluido del chef. Menos mal que el actor le ha suplantado al atreverse a bailar a la vez con Lucrecia y Antonia San Juan.

El duelo entre Jesús y Lucrecia ha tenido una ranchera como banda sonora. Roberto Leal les ha dado como pista que les tocaba una canción “popular”, pero el sonido de los mariachis ha sido inconfundible y el actor ha acertado a la primera. Lo que le ha costado es animarse a bailar, como le pedía el presentador. “Actor, no bailarín”, ha aclarado el invitado sobre su talento.

Ante la insistencia de Roberto, Jesús ha accedido pero sólo si también se sumaban los otros tres invitados. Lucrecia y Antonio han cumplido, pero Chicote se ha quedado sentado. “Te aseguro que no me quieres ver bailar”, ha bromeado el cocinero, que en su duelo se había resistido también a cantar. ¡Revívelo en el vídeo!

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