Azra ve cerca su libertad mientras Zeynep se enfrenta a la peor noticia sobre Kader

Tulay advierte a Azra de lo que está ocurriendo entre Ebru y Cihan: "Esos dos están juntos". La noticia llena de ilusión a la joven, que ve en esta relación una oportunidad para poner fin a su matrimonio. "Cihan me va a dejar. Por fin seré libre", piensa para sí misma. ¿Está más cerca de conseguir lo que tanto desea?

Mientras tanto, Berrak tiene claro lo que quiere. Cuando Tibet le pregunta qué pretende, ella no se anda con rodeos: quiere que se lleve a Kader. Y poco después, la situación da un giro en la mansión Tecer. Los Asuntos Sociales se presentan allí tras recibir una denuncia por malos tratos hacia la pequeña, dispuestos a llevarsela a un centro de acogida. "Está bajo la tutela del Estado".

Zeynep no puede hacer nada para evitar que se la lleven. La profesora y la niña se despiden entre lágrimas, mientras intenta tranquilizarla: "No tengas miedo, cariño". Pero, aunque Kader ya no está con ella, Zeynep no piensa rendirse y empieza a buscar la manera de traerla de vuelta. ¿Conseguirá recuperar a la pequeña?

Este domingo, máxima tensión en El secreto, a las 22:00 horas en Antena 3. El capítulo ya está disponible en atresplayer.