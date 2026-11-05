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Ramón Espinar llama a la calma tras los accidentes ferroviarios: "Las cosas funcionan bien"

El invitado de La Mesa ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad tras los últimos accidentes ferroviarios, asegurando que seguirá viajando en tren pese a la preocupación generada.

Ramón Espinar llama a la calma tras los accidentes ferroviarios: "Las cosas funcionan bien"

Ramón Espinar llama a la calma tras los accidentes ferroviarios: "Las cosas funcionan bien"

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Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda han generado preocupación en torno a la seguridad de los trenes en España. Una cuestión sobre la que Ramón Espinar ha querido reflexionar en La mesa, donde ha compartido un mensaje de tranquilidad.

El invitado ha reconocido que entiende que exista "cierta alarma" después de lo ocurrido, pero ha asegurado que él seguirá utilizando el tren como medio de transporte.

En este sentido, el invitado ha defendido la importancia de no trasladar una imagen de España como un Estado fallido a raíz de estas tragedias. "Yo creo que no debemos trasladar la idea de que la cuarta economía de Europa y un país como el nuestro es un país en el que las cosas no funcionan, es un país en el que las cosas funcionan bien", ha señalado.

De esta manera, Ramón Espinar ha insistido en la necesidad de transmitir tranquilidad a la ciudadanía, sin dejar de reconocer la preocupación que han provocado los últimos accidentes ferroviarios.

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