AlaZ | Especial Halloween
La pesadilla de Moisés: David remonta en AlaZ y se queda a dos del bote de Pasapalabra
El concursante riojano ha pasado de meter miedo en una buena primera ronda a terminar asustado en un final desesperado.
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Suspense, sustos y un final aterrador para uno de los dos concursantes. No podía faltar un AlaZ con estos ingredientes en el especial Halloween de Pasapalabra. En este duelo, los fantasmas han comenzado en el atril de David y han terminado metiendo miedo a Moisés, que se ha quedado sin truco, sin trato y con una próxima visita a la terrorífica Silla Azul.
Durante buena parte de la prueba, el alfareño ha tenido el control con buenas jugadas que le han permitido tomar ventaja. Parecía cómodo y en cinco turnos ha completado su primera ronda con 21 aciertos. Sin embargo, poco a poco ha empezado a ver cómo se acercaba David y esa presión ha cambiado por completo el guion. El barcelonés ha firmado una remontada impresionante, porque ha pasado del 21-13 al 21-23.
Moisés se ha visto obligado a buscar una reacción desesperada, pero ha empezado a acumular fallos. No ha habido conjuro que cambiara el desenlace ni milagro de última hora que evitara su derrota. El riojano ha terminado viendo cómo David incluso buscaba el susto de ir a por el bote de 1.222.000 euros. ¡Revive este vibrante AlaZ!
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