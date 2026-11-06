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Mejores momentos | 6 de noviembre

Pablo Carbonell aprovecha la tregua de Ana Fernández en La Pista: “Hoy es tu día”

El cantante ha conseguido quitarse la espinita que tenía en esta visita a Pasapalabra y ha firmado pleno en la prueba musical gracias a Radio Futura y ‘Veneno en la piel’.

Pablo Carbonell aprovecha la tregua de Ana Fernández en La Pista: “Hoy es tu día”

Pablo Carbonell aprovecha la tregua de Ana Fernández en La Pista: “Hoy es tu día”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Pablo Carbonell ha conseguido terminar esta visita a Pasapalabra con una sonrisa. Tenía una espinita clavada en La Pista, con Ana Fernández como dominadora total de la prueba en los dos programas pasados. De hecho, la actriz parecía lanzada a un triplete de triunfos musicales en una tarde que ya había comenzado entre elogios y aplausos por su formidable pleno en Una de Cuatro.

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Sin embargo, Ana ha asegurado, al llegar el duelo en La Pista, que iba a ser “buena con Pablo”. Los astros se han alineado con el cantante: ha sido rápido, al límite, con el pulsador y, sobre todo, conocía la canción al dedillo. “Es ‘Veneno en la piel’, de Radio Futura”, ha respondido. Lo ha dicho con seguridad y con “una caidita de cabeza” que ha encantado a Roberto Leal.

“Hoy es tu día”, ha proclamado Ana en un bonito gesto de compañerismo. ¡Dale al play!

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