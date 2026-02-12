La hilarante versión que Víctor Palmero hace con ‘Helo’: “Fíjate que el tío canta bien…”

Víctor Palmero ha hecho bueno el refrán de que a la tercera va la vencida. Elena Rivera parecía imbatible en La Pista pero el actor ha logrado romper esa hegemonía para llevarse el último duelo entre los dos. Eso sí, el acierto ha sido de lo más sorprendente porque quizá haya dejado la peor versión de ‘Helo’ que podía hacer.

“Fíjate que el tío canta bien”, ha asegurado Roberto Leal. Sin embargo, Víctor esta vez casi ni ha afinado ni tampoco ha atinado con la letra más que con una palabra, la del título del tema de Beyoncé. En cualquier caso, era suficiente y, además, para firmar un pleno de cinco segundos para Francisco.

Entre risas, el presentador ha resumido perfectamente que el actor no ha dicho “ninguna palabra en ningún idioma que conozcamos” hasta llegar al estribillo con ese ‘Helo’. Lo importante es que ha cumplido lo que quería al empezar el duelo: tenía “ganas de ganar” y lo ha conseguido. ¡Dale al play!