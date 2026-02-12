Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 12 de febrero

La hilarante versión que Víctor Palmero hace con ‘Helo’: “Fíjate que el tío canta bien…”

El actor comenzaba La Pista “con ganas de ganar” ante el dominio de Elena Rivera y lo ha conseguido en el tercer y último duelo de la forma más divertida.

1-helo

Víctor Palmero cantando 'Helo'

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Víctor Palmero ha hecho bueno el refrán de que a la tercera va la vencida. Elena Rivera parecía imbatible en La Pista pero el actor ha logrado romper esa hegemonía para llevarse el último duelo entre los dos. Eso sí, el acierto ha sido de lo más sorprendente porque quizá haya dejado la peor versión de ‘Helo’ que podía hacer.

“Fíjate que el tío canta bien”, ha asegurado Roberto Leal. Sin embargo, Víctor esta vez casi ni ha afinado ni tampoco ha atinado con la letra más que con una palabra, la del título del tema de Beyoncé. En cualquier caso, era suficiente y, además, para firmar un pleno de cinco segundos para Francisco.

Entre risas, el presentador ha resumido perfectamente que el actor no ha dicho “ninguna palabra en ningún idioma que conozcamos” hasta llegar al estribillo con ese ‘Helo’. Lo importante es que ha cumplido lo que quería al empezar el duelo: tenía “ganas de ganar” y lo ha conseguido. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

4-rosco12f

¡Una primera vuelta de 22 aciertos! Francisco se planta y lanza un órdago a Alejandro en El Rosco

3-vinculo

Pablo Carbonell destapa su increíble vínculo con Francisco: “Iba a su casa y debía de tener como 4 años”

2-ilusion

Elena Rivera salva de milagro el pleno del ¿Dónde Están?: “¡Qué ilusión!”

1-helo
Mejores momentos | 12 de febrero

La hilarante versión que Víctor Palmero hace con ‘Helo’: “Fíjate que el tío canta bien…”

Elena Rivera
¡Enhorabuena!

Elena Rivera confirma que se casa: "Vamos a hacer ahora 15 años juntos"

Selena
Entrevista

Selena se pronuncia sobre la ruptura de Sonia y Selena: "Esto es 'ghosting' en toda regla"

El reencuentro de Sonia y Selena duró menos de lo esperado. Diez meses después de su participación en el Benidorm Fest, el dúo se disolvía envuelto en polémicas. ¿Fue una decisión unilateral?

Estrella Morente
Exclusiva

Estrella Morente desmiente los rumores de separación con Javier Conde: "Está todo en orden, me sorprenden las noticias"

Ante los rumores de que Estrella Morente y su marido Javier Conde llevaban vidas por separado, la propia artista ha querido pronunciarse. Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo nos cuenta todos los detalles.

Urdangarin

La reacción de los hijos de Iñaki Urdangarin a sus memorias: "Están contentos y agradecidos"

Estafa banco

José Antonio, víctima de la estafa del falso aviso del banco: "Recibí un mensaje de que estaban intentando acceder a mi cuenta"

Boticaria García

Lluvia, humedad y moho: Boticaria García nos cuenta cómo deshacernos del enemigo invisible que empeora las alergias

Publicidad