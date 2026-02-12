Antena3
Vuelve a ver la entrevista completa a Samantha Vallejo-Nágera

La chef ha endulzado la noche con una entrevista en la que se ha abierto, ha reído y ha enamorado al público.

Con su estilo cercano y su entusiasmo por la gastronomía, Samantha Vallejo-Nágera ha visitado El Hormiguero para hablar de sus nuevos retos. La chef ha protagonizado una entrevista amena y divertida, demostrando una vez más su carisma frente a las cámaras.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre cómo decidió cambiar su vida por completo para dedicarse a la cocina. La invitada ha revelado que era paisajista y por una apuesta decidió cambiar su trabajo por los cuchillos.

"Empecé por una apuesta": Samantha Vallejo-Nágera desvela porqué decidió dedicarse a la cocina

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su truco para ganarse la vida en Nueva York. Samantha ha desvelado que tiró de clásicos y consiguió triunfar haciendo paellas.

