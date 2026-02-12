Así ha sido
Vuelve a ver la entrevista completa a Samantha Vallejo-Nágera
La chef ha endulzado la noche con una entrevista en la que se ha abierto, ha reído y ha enamorado al público.
Con su estilo cercano y su entusiasmo por la gastronomía, Samantha Vallejo-Nágera ha visitado El Hormiguero para hablar de sus nuevos retos. La chef ha protagonizado una entrevista amena y divertida, demostrando una vez más su carisma frente a las cámaras.
Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre cómo decidió cambiar su vida por completo para dedicarse a la cocina. La invitada ha revelado que era paisajista y por una apuesta decidió cambiar su trabajo por los cuchillos.
Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su truco para ganarse la vida en Nueva York. Samantha ha desvelado que tiró de clásicos y consiguió triunfar haciendo paellas.
