Marron juega con el fuego: sorprende a Samantha Vallejo-Nágera destripando una llama

En este experimento vamos a jugar con fuego. Para ello produciremos una reacción de combustión ayudándonos de un soplete y emplearemos mallas metálicas de coladores aprovechándonos de su alta conducción térmica.

El triángulo de fuego o triángulo de combustión es un modelo que describe los tres elementos necesarios para generar la mayor parte de los fuegos: un combustible (en nuestro caso, la mezcla de gases en el soplete), un comburente (el oxígeno presente en el aire) y energía de activación que genere una alta temperatura (calor).​ Cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena. Sin embargo, en ausencia de cualquiera de los tres el fuego no se produce.

El metal del que están formadas las mallas de los coladores es un gran conductor del calor, de forma que nos permite dividir la llama en dos o evitar su propagación en alguna dirección, gracias a que la mezcla de gases del soplete (combustible) puede atravesar la malla y mezclarse con el oxígeno presente en el aire, pero el calor (energía calorífica) necesario para que comience la reacción se dispersa rápidamente a lo largo de malla.

Además, si colocamos la malla interrumpiendo la llama desde la parte superior podremos observar como la llama es hueca. Esto es una consecuencia de lo explicado anteriormente. Al abrir la llave del soplete, la mezcla de gases combustibles a alta presión de la botella es liberada, pero al requerirse el oxígeno presente en el aire para que se produzca la combustión, la llama solo se produce cuando se logra la mezcla.