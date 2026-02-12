Antena3
Los próximos invitados de El Hormiguero serán Hovik Keuchkerian, Los Chunguitos, Emiliano García Page y Elena Furiase

El programa afronta una semana más con invitados de lujo y la certeza de que se avecinan cuatro noches inolvidables.

Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los próximos famosos con los que contará en El Hormiguero. Tal y como ha adelantado, Hovik Keuchkerian, Los Chunguitos, Emiliano García Page y Elena Furiase serán los protagonistas durante los siguientes programas.

Lunes: Hovik Keuchkerian

Empezamos la semana con la visita del actor Hovik Keuchkerian, quien nos va a hablar de su espectáculo Grito. El monólogo puede disfrutarse en los Teatros Luchana de Madrid durante este mes de febrero y continuará gira por España en las próximas semanas.

Hovik Keuchkerian en El Hormiguero
Hovik Keuchkerian en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Los Chunguitos

Vienen a vernos Los Chunguitos para hablarnos de su regreso a los escenarios como trío con la gira “El reencuentro 50+1”. El tour lo arrancan por todo lo alto el próximo 19 de febrero en la Plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Los Chunguitos en El Hormiguero
Los Chunguitos en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Emiliano García-Page

Recibimos por segunda vez en nuestro plató al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page. Con él analizaremos la intensa actualidad política de los últimos meses.

Emiliano García-Page en El Hormiguero
Emiliano García-Page en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Elena Furiase

Completamos la semana con la visita de la actriz Elena Furiase quien nos va a presentar la nueva película que protagoniza, titulada La Boda, que se estrena en cines el próximo 20 de febrero.

Elena Furiase en El Hormiguero
Elena Furiase en El Hormiguero | antena3.com
