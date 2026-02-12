Los próximos invitados de El Hormiguero serán Hovik Keuchkerian, Los Chunguitos, Emiliano García Page y Elena Furiase

Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los próximos famosos con los que contará en El Hormiguero. Tal y como ha adelantado, Hovik Keuchkerian, Los Chunguitos, Emiliano García Page y Elena Furiase serán los protagonistas durante los siguientes programas.

Lunes: Hovik Keuchkerian

Empezamos la semana con la visita del actor Hovik Keuchkerian, quien nos va a hablar de su espectáculo Grito. El monólogo puede disfrutarse en los Teatros Luchana de Madrid durante este mes de febrero y continuará gira por España en las próximas semanas.

Hovik Keuchkerian en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Los Chunguitos

Vienen a vernos Los Chunguitos para hablarnos de su regreso a los escenarios como trío con la gira “El reencuentro 50+1”. El tour lo arrancan por todo lo alto el próximo 19 de febrero en la Plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Los Chunguitos en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Emiliano García-Page

Recibimos por segunda vez en nuestro plató al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page. Con él analizaremos la intensa actualidad política de los últimos meses.

Emiliano García-Page en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Elena Furiase

Completamos la semana con la visita de la actriz Elena Furiase quien nos va a presentar la nueva película que protagoniza, titulada La Boda, que se estrena en cines el próximo 20 de febrero.