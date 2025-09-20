La palabra que ha dejado a Rosa sin el bote de 2.128.000 euros en Pasapalabra

Rosa, cuando cumplió 100 programas en Pasapalabra, aseguró que no sentía presión por el logro anecdótico de quedarse a una del bote. “A Óscar no se le dio el 24 y se le dio el 25 directamente”, comentó, señalando que el verdadero objetivo es completar El Rosco. Sin embargo, era una tarea aún pendiente al convertirse en bicentenaria. Ha podido darla por cumplida al fin en su programa 209.

“Sabe bien estar tan cerquita”, reconocía la coruñesa un día después de rozar la hazaña. Podría haber ganado un bote de 2.128.000 euros. Sin embargo, se le resistió la X en una última jugada que puso el plató en tensión máxima.

Rosa se había quedado a solas con Roberto Leal después de que Manu se plantara con 22 aciertos. Podría haber firmado ese empate pero el presentador la vio “dudando”. “Tengo una opción para la J, y creo que una para la G”, analizaba sobre las preguntas que la faltaban. Tenía 24 segundos para pensar y decidir su jugada final.

La concursante gallega se atrevió con esas dos letras y ambas se convirtieron en aciertos. ¡Al fin firmaba un 24! Flotaba en el aire ese recuerdo de que a Óscar “se le dio el 25 directamente”. ¿Iba a repetirse la historia?

Sólo le quedabapara completar El Rosco y Roberto volvió a leerle el enunciado:Rosa respondió “Nexus”, dando paso a esos segundos de silencio e incertidumbre que siempre guarda el presentador, que esta vez tuvo que gritar “¡No!”. ¿Cuál era la respuesta correcta?