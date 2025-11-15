Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con un bote de casi 2,4 millones

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

Los dos concursantes se han librado de la Silla Azul durante tres programas tras haber firmado tablas de todas las formas posibles, demostrando que su duelo vive uno de los momentos más emocionantes e inciertos.

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El duelo entre Manu y Rosa en Pasapalabra atraviesa uno de sus momentos más igualados e inciertos después de más de 250 programas juntos. Que el bote esté rozando los 2,4 millones de euros añade aún más alicientes a esta batalla épica en El Rosco.

Esta semana ha sido una demostración de ese equilibrio entre los dos ya dentro de su nivel magistral. Han enlazado tres empates, algo especialmente reseñable, y sólo Rosa ha impedido el cuarto al decidir arriesgar, con éxito, en el cara a cara del viernes.

Un dato que demuestra la rareza de tanta igualdad es que el cuarteto de invitados formado por Lorena Bernal, José Mercé, Manu Baqueiro y Laura Simón no ha visto disputar la Silla Azul en toda su visita. Además, Manu y Rosa han firmado tablas de formas muy diferentes: a 22 aciertos, a 21 y a 21 con un fallo. Este último caso, el jueves, fue el más extraño.

La impecable reacción de Rosa en El Rosco: del error a forzar a Manu una remontada

Ya bromeó Manu con los empates: es lo que su médico le receta para ganar tranquilidad. Ese oasis lo han alargado más de lo que suele ser habitual, durante tres programas. Además, ya se ha visto en otras ocasiones cómo llegaban a firmar tablas con 23 aciertos. Es la demostración de que la sorpresa del bote puede saltar... ¡en cualquier momento!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

¡Vuelven las batallas cruzadas! Las últimas plazas de los Directos, en juego en el Asalto Final de La Voz

¡Vuelven las batallas cruzadas! Las últimas plazas de los Directos, en juego en el Asalto Final de La Voz

Mika confiesa sus problemas de infancia durante los ensayos: "He empezado a cantar porque tenía muchísimos problemas en la escuala"

Mika confiesa las dificultades de su infancia en La Voz: "Empecé a cantar porque tenía muchos problemas en la escuela"

La fiesta de Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
Avance | 15 de noviembre

“¡Qué subidón!”: la fiesta de Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Karlos Arguiñano
¡Es muy fácil!

“No hay ningún problema”: la clave de Karlos Arguiñano para enrollar la carne y no fallar en el intento

Carmen Machi
Famosos

Carmen Machi, una actriz con muchos estilos, se sincera con Fabiolo: "Yo he tenido un novio 'punky'... y pijo también"

Fabiolo se ha colado en los Premios InStyle en Serie 2025, donde ha podido hablar con los famosos sobre sus diferentes estilos. ¡No te lo pierdas!

Pablo López y Chiara Oliver
Resumen de la gala

La emoción de Pablo López y el discurso de Malú marcan la segunda noche de Asalto de La Voz

La noche dejó momentos llenos de talento, emoción y grandes sorpresas. Los equipos de Pablo López y Mika tomaron el relevo y protagonizaron una gala repleta de interpretaciones mágicas, decisiones difíciles y robos que lo cambiaron todo.

Mika

El Asalto Final llega a La Voz el próximo viernes: la última oportunidad para alcanzar los Directos

Aroa, talent de La Voz 2025

El plató de La Voz en vilo: Aroa se queda en blanco y pide “perdón” en plena actuación

Cris, talent de La Voz 2025

De cantar en su casa a La Voz: Pablo López recalca la valentía de Cris con su actuación

Publicidad