¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

El duelo entre Manu y Rosa en Pasapalabra atraviesa uno de sus momentos más igualados e inciertos después de más de 250 programas juntos. Que el bote esté rozando los 2,4 millones de euros añade aún más alicientes a esta batalla épica en El Rosco.

Esta semana ha sido una demostración de ese equilibrio entre los dos ya dentro de su nivel magistral. Han enlazado tres empates, algo especialmente reseñable, y sólo Rosa ha impedido el cuarto al decidir arriesgar, con éxito, en el cara a cara del viernes.

Un dato que demuestra la rareza de tanta igualdad es que el cuarteto de invitados formado por Lorena Bernal, José Mercé, Manu Baqueiro y Laura Simón no ha visto disputar la Silla Azul en toda su visita. Además, Manu y Rosa han firmado tablas de formas muy diferentes: a 22 aciertos, a 21 y a 21 con un fallo. Este último caso, el jueves, fue el más extraño.

Ya bromeó Manu con los empates: es lo que su médico le receta para ganar tranquilidad. Ese oasis lo han alargado más de lo que suele ser habitual, durante tres programas. Además, ya se ha visto en otras ocasiones cómo llegaban a firmar tablas con 23 aciertos. Es la demostración de que la sorpresa del bote puede saltar... ¡en cualquier momento!