Detrás de las cámaras: los terroríficos gritos de Roberto Leal y de los invitados en el Halloween de Pasapalabra

Pasapalabra celebró la noche más tenebrosa del año con su especial Halloween. En el papel de un vampiro, Roberto Leal hizo de anfitrión para los aterradores personajes que acompañaron a Manu y a Rosa. Eso sí, el presentador aún está tratando de descubrir si iba disfrazado de otra cosa. ¡Hasta pidió opinión a las redes sociales!

Los invitados se han caracterizado de los personajes más malvados del cine y, además, nos han dedicado sus gritos más terroríficos. Lucía Hoyos podría interpretar a la chica que grita en todas las películas de miedo porque voz tiene... Su disfraz le fue como anillo al dedo, porque como Carrie dejó a todos temblando.

King África, con su grito de “¡Booomba!”, formó parte de La Familia Adams y de uno de sus terroríficos protagonistas, Fétido. También Frankenstein es un clásico de Halloween y Óscar Martínez asumió el papel a la perfección, con su verde característico y las costuras y tornillos que forman al monstruo. Tras las cámaras, nos ha mostrado que no le faltaba ni un detalle.

No solo hay monstruos y seres terroríficos en las películas de miedo, también en los cuentos. Cósima Ramírez se ha disfrazado de la madrastra de Blancanieves, la Reina Malvada, con una espectacular caracterización. ¡Qué bien le quedaba el papel!

Detrás de las cámaras, todos los invitados y Roberto Leal nos han mostrado el fantástico trabajo que el equipo de vestuario, maquillaje y peluquería ha realizado para este especial Halloween de Pasapalabra. ¡No te pierdas ni un detalle en el vídeo de este making of!