Rosa Rodríguez, sin presión al cumplir 100 programas de Pasapalabra: "A Óscar no se le dio el 24 y se le dio el 25 directamente"

Pocas veces se ha dado que los dos concursantes en liza en Pasapalabra se encuentren a la vez entre los más longevos. Manu celebró su bicentenario a finales de febrero y ahora es Rosa quien ha hecho historia al llegar... ¡a 100 programas! La gallega asegura que se siente "muy feliz" por entrar en este selecto club e, incluso, "con un poquito más de aplomo". El tiempo ha pasado volando desde aquel 19 de noviembre en el que llegó a la Silla Azul.

"Me sentía muy novata", ha explicado sobre sus inicios, aunque confiesa que ha mantenido esa sensación hasta hace escasos programas. Además, asegura que no ha estado pendiente de la marca de longevidad que iba cumpliendo hasta llegar a esta cifra mágica del 100. Una vez alcanzada esta cima, comenta: "Es muy bonito".

Para esta ocasión tan especial, las preguntas a las que ha respondido Rosa las han formulado los espectadores de Pasapalabra a través de las redes sociales. Entre las curiosidades de los fans, destaca todo lo relacionado con El Rosco. La concursante coruñesa ha explicado que aún se pone nerviosa al llegar a esta prueba: "Hay días que más y días que menos, no sé las razones".

La pregunta del millón, con la que Rosa se ha reído, es cuándo ganará el bote. "¡Si lo supiera!", ha dicho entre risas. De momento, tiene incluso la espinita pendiente de no haber firmado nunca un 24 y, destapando su origen argentino, alude a unas declaraciones de Leo Messi: "No se me da, es increíble pero no se me da". En cualquier caso, parece que este detalle no le preocupa y pone el ejemplo de un ilustre e histórico ganador: "A Óscar no se le dio el 24 y se le dio el 25 directamente".

Los fans de Pasapalabra también han querido saber detalles sobre su preparación para Pasapalabra y algo que ha llamado la atención de Rosa: ¿cómo lleva la fama? "Es una moción muy grande sentir que estoy aportando aunque sea un poquito de felicidad a la gente", manifiesta.

Quizá la pregunta que más le ha sorprendido es: "¿Estás a gusto en Pasapalabra?". Para la gallega, la respuesta es evidente. "Cada día que vengo aquí es un premio, un regalo", enfatiza. ¡No te pierdas la entrevista al completo en el vídeo!