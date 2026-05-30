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Mejores momentos | 27 de mayo

Déborah llega a La ruleta con un regalo muy especial para Jorge Fernández y Laura Moure

¡Qué ilusión le ha hecho al presentador el regalo que le ha hecho esta concursante!

Déborah llega a La ruleta con un regalo muy especial para Jorge Fernández y Laura Moure

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Déborah viene desde Madrid para concursar en La ruleta de la suerte y, aunque afirma que actualmente está desempleada, esta concursante tiene muchas aficiones con las que ocupa su tiempo.

La del atril amarillo reconoce que se ha formado como coach y mindfulness, y además, ¡ha escrito su primer libro!: “Tengo intención de seguir publicando porque la acogida ha sido muy positiva”.

“El título es muy chulo”, afirma Jorge Fernández sobre el libro escrito por esta concursante. ‘El mágico propósito de ser yo misma’, así se titula el libro de Déborah. La concursante del atril amarillo ha querido tener un detalle con Laura Moure y Jorge Fernández y les ha regalado un ejemplar a cada uno.

“Es un llamamiento a que todos tenemos un potencial, un propósito, una esencia que tenemos que seguir, porque es cuando todo fluye”, cuenta la autora.

“Es un libro muy positivo al que le vamos a sacar un provecho brutal”, afirma Jorge Fernández tras escuchar la breve introducción sobre el libro de Déborah.

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