La actriz que ha dejado a Manu en El Rosco sin el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Da la impresión de que Manu está más cerca que nunca de completar El Rosco. Sólo tres semanas después de haber rozado la gesta, el concursante madrileño ha vuelto ha quedarse a sólo una letra. Además, esta vez luchaba por el mayor bote en la historia del programa, de 2.302.000 euros.

Ha sido la sexta vez en la que Manu ha llegado a 24 aciertos. En esta ocasión, Rosa se había plantado con 23 letras en verde y sin fallos, él tenía que remontar... y a punto ha estado de hacer saltar el confeti.

Cuando ha dado la respuesta para la Y, lo ha hecho con una seguridad aplastante, tanto que ha hecho pensar a los espectadores que había llegado el día. Tenía que acertar “el apellido de la actriz que protagonizó la película ‘La leyenda del diamante’”. Sin embargo, tras unos segundos de tenso y emocionante silencio, Roberto Leal le confirmaba que había fallado. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡Descúbrela en el vídeo!