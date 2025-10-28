Antena 3 LogoAntena3
Sexta vez con 24 aciertos

La actriz que ha dejado a Manu en El Rosco sin el mayor bote en la historia de Pasapalabra

El concursante se quedó a las puertas de ganar un premio histórico de 2.302.000 euros tras fallar esta respuesta.

La actriz que ha dejado a Manu en El Rosco sin el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

Da la impresión de que Manu está más cerca que nunca de completar El Rosco. Sólo tres semanas después de haber rozado la gesta, el concursante madrileño ha vuelto ha quedarse a sólo una letra. Además, esta vez luchaba por el mayor bote en la historia del programa, de 2.302.000 euros.

Ha sido la sexta vez en la que Manu ha llegado a 24 aciertos. En esta ocasión, Rosa se había plantado con 23 letras en verde y sin fallos, él tenía que remontar... y a punto ha estado de hacer saltar el confeti.

¿Llegó el día? Manu hace creer en El Rosco con 24 aciertos: ¡a una del bote histórico de Pasapalabra!

Cuando ha dado la respuesta para la Y, lo ha hecho con una seguridad aplastante, tanto que ha hecho pensar a los espectadores que había llegado el día. Tenía que acertar “el apellido de la actriz que protagonizó la película ‘La leyenda del diamante’”. Sin embargo, tras unos segundos de tenso y emocionante silencio, Roberto Leal le confirmaba que había fallado. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡Descúbrela en el vídeo!

La actriz que ha dejado a Manu en El Rosco sin el mayor bote en la historia de Pasapalabra
Sexta vez con 24 aciertos

La actriz que ha dejado a Manu en El Rosco sin el mayor bote en la historia de Pasapalabra

