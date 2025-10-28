Un rayo de esperanza: Marta y Digna descubren que Andrés reacciona por primera vez desde el coma

Marta y Digna viven un momento cargado de emoción al notar que Andrés, aún en coma, ha comenzado a mover un dedo. La joven, entre la angustia y la esperanza, teme que su hermano no despierte jamás, pero este pequeño movimiento renueva la fe de todos.

La matriarca, con serenidad y ternura, consuela a Marta y le recuerda que los milagros existen. Ambas contemplan a Andrés con el corazón en vilo, preguntándose si ese gesto es el primer signo real de que podría volver a la vida.