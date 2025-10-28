Carmen Morodo: "Carlos Mazón estaba de farra el día de la DANA y hasta que no estuvo en condiciones no apareció"

Sigue siendo un enigma por qué Carlos Mazón no se presentó en el centro de coordinación de emergencias (cecopi) la tarde de la DANA. Durante 37 minutos no recibió comunicaciones mientras los vecinos de Requena, Utiel y El Pollo no dejaban de llamar al número de emergencias para contar que el agua se los estaba llevando por delante.

Señala la socialista Susana Díaz que aunque Mazón se justifique diciendo que estaba teniendo una comida de trabajo con la periodista Maribel Vilaplana "de una comida te han levantado mil veces" en política. "Te levantas y te vas, pero en su caso no solo no te levantas, te vas al parking a acompañarla, te duchas, te cambias... Llegas a las 20.00 horas cuando la mayoría había fallecido entre las 18 y las 20 horas, no entiendo como este hombre tiene el desahogo de seguir ahí amarrado".

"Lo primero que tenía que haber hecho es asumir y presentar su dimisión"

En opinión de la periodista Carmen Morodo, los datos que se van conociendo suponen un agravio para las familias y les impide "tener un duelo sereno".

"Por lo que conocemos a estas horas yo creo que el presidente de la Generalitat estaba de farra y hasta que no estuvo en condiciones de aparecer por donde tenía que aparecer muchas horas antes no lo hizo. Lo primer que tenía que haber hecho por no estar donde tenía que estar es asumir y haber presentado su dimisión. Ahora se enfrenta al miedo de que le puedan derivar responsabilidades penales de su actuación y todo lo que hace va en la línea de intentar evitar que la jueza, que tendría que derivarlo al Tribunal Superior, pueda entender que es delito".

