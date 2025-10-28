El plato energético de Joseba Arguiñano: hígado de ternera con chalotas caramelizadas

El hígado de ternera es una joya nutricional y Joseba Arguiñano lo demuestra con esta receta repleta de sabor. Su contenido en hierro hemo ayuda a combatir el cansancio y prevenir la anemia, mientras que sus vitaminas fortalecen el sistema inmunitario.

Acompañado de chalotas caramelizadas y un toque de vinagre de Jerez, el plato se convierte en una explosión de aromas. Arguiñano recuerda que también puede prepararse con vinagre de Módena, sin perder su carácter saludable ni su intensidad de sabor.