Miki Nadal nos habla de su paternidad tardía: "Yo me llamo a mí mismo 'padruelo', una mezcla de padre y abuelo"
El humorista ha sido padre con 56 años de su tercera hija. Hoy, nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa y cómo la paternidad le ha cambiado la vida.
Miki Nadal es uno de los grandes humoristas de nuestro país. A sus 58 años, disfruta de un momento muy dulce de su carrera profesional y de su vida personal, viendo crecer a sus tres hijas.
La primera la tuvo con 47 años y la última, de tan solo un año, con 57 años. "Yo me llamo 'padruelo', una mezcla de padre y abuelo", asegura el humorista.
Según nos cuenta, tener a sus hijas a una edad más tardía también tiene sus ventajas. La principal es que ya tiene prácticamente la vida resuelta y tiene más tiempo para disfrutar de ellas. "No tengo la urgencia de buscarme la vida", señala Miki Nadal.
Hoy, sus tres hijas son la luz de su vida y la paternidad se ha convertido en su mayor sueño cumplido. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
