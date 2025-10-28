Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos visita

Miki Nadal nos habla de su paternidad tardía: "Yo me llamo a mí mismo 'padruelo', una mezcla de padre y abuelo"

El humorista ha sido padre con 56 años de su tercera hija. Hoy, nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa y cómo la paternidad le ha cambiado la vida.

Miki Nadal

Publicidad

Miki Nadal es uno de los grandes humoristas de nuestro país. A sus 58 años, disfruta de un momento muy dulce de su carrera profesional y de su vida personal, viendo crecer a sus tres hijas.

La primera la tuvo con 47 años y la última, de tan solo un año, con 57 años. "Yo me llamo 'padruelo', una mezcla de padre y abuelo", asegura el humorista.

Según nos cuenta, tener a sus hijas a una edad más tardía también tiene sus ventajas. La principal es que ya tiene prácticamente la vida resuelta y tiene más tiempo para disfrutar de ellas. "No tengo la urgencia de buscarme la vida", señala Miki Nadal.

Hoy, sus tres hijas son la luz de su vida y la paternidad se ha convertido en su mayor sueño cumplido. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Miriam Nogueras.

Miriam Nogueras anuncia que Junts rompe con Pedro Sánchez: "No habrá más negociaciones con el Gobierno español"

Mika y Karla Morrison

Mika y Carla Morrison forman el equipo perfecto para La Gran Batalla de La Voz: "Va a ser muy intensa"

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz (PSOE) arremete contra María Guardiola (PP): "Con Vox se tragó un sapo con pelo"

Miki Nadal
Nos visita

Miki Nadal nos habla de su paternidad tardía: "Yo me llamo a mí mismo 'padruelo', una mezcla de padre y abuelo"

La actriz que ha dejado a Manu en El Rosco sin el mayor bote en la historia de Pasapalabra
Sexta vez con 24 aciertos

La actriz que ha dejado a Manu en El Rosco sin el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Paco Vázquez, Junts y Sánchez
Gobierno sin apoyos

La solución de Paco Vázquez, ex PSOE, tras la retirada de apoyo de Junts al Gobierno: "Una operación Tamames"

El histórico líder socialista durante décadas, que se dio de baja del PSOE en 2014 por las discrepancias con la cúpula dirigente, ha analizado el órdago que plantea Junts per Catalunya al hacer pública su retirada de apoyos al Gobierno de Pedro Sánchez: "Es un brindis al sol".

¿Quién está cantando su canción? Las hormigas ponen a prueba el oído de Laura Pausini
Con Trancas y Barrancas

¿Quién está cantando su canción? Las hormigas ponen a prueba el oído de Laura Pausini

La cantante italiana ha querido regalarnos por el programa 3.000 de El Hormiguero un momento mágico cantando en directo su nuevo single.

Arturo Valls en El 1%

Ponte a prueba con el 1%: ¿eres capaz de descubrir qué imagen está al revés?

Leo Harlem en El Hormiguero

Esta noche, Leo Harlem presentará su espectáculo de despedida en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Laura Pausini en el especial 3.000 programas de El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Laura Pausini en el especial 3.000 programas de El Hormiguero

Publicidad