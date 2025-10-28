Miki Nadal nos habla de su paternidad tardía: "Yo me llamo a mí mismo 'padruelo', una mezcla de padre y abuelo"

Miki Nadal es uno de los grandes humoristas de nuestro país. A sus 58 años, disfruta de un momento muy dulce de su carrera profesional y de su vida personal, viendo crecer a sus tres hijas.

La primera la tuvo con 47 años y la última, de tan solo un año, con 57 años. "Yo me llamo 'padruelo', una mezcla de padre y abuelo", asegura el humorista.

Según nos cuenta, tener a sus hijas a una edad más tardía también tiene sus ventajas. La principal es que ya tiene prácticamente la vida resuelta y tiene más tiempo para disfrutar de ellas. "No tengo la urgencia de buscarme la vida", señala Miki Nadal.

Hoy, sus tres hijas son la luz de su vida y la paternidad se ha convertido en su mayor sueño cumplido. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!