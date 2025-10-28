Bahar celebra su nuevo despacho con una emotiva sorpresa preparada por Timur y Uras

Bahar ha vivido uno de los días más felices de su vida al estrenar su propio despacho como doctora cirujana en Renacer. Timur y Uras, acompañados de sus amigos más cercanos, la sorprendieron con una emotiva decoración que simboliza su esfuerzo y renacer.

Al entrar, Bahar encontró un detalle muy especial: una fotografía de su pasado junto a Uras y una nota llena de gratitud. Las palabras reflejaban la admiración de su entorno por su fuerza y dedicación. Un reconocimiento merecido a una mujer que nunca se rindió.