RENACER
Bahar celebra su nuevo despacho con una emotiva sorpresa preparada por Timur y Uras
Bahar inaugura su despacho como doctora cirujana y recibe un gesto lleno de cariño por parte de Timur y Uras, que han preparado una sorpresa inolvidable para ella.
Bahar ha vivido uno de los días más felices de su vida al estrenar su propio despacho como doctora cirujana en Renacer. Timur y Uras, acompañados de sus amigos más cercanos, la sorprendieron con una emotiva decoración que simboliza su esfuerzo y renacer.
Al entrar, Bahar encontró un detalle muy especial: una fotografía de su pasado junto a Uras y una nota llena de gratitud. Las palabras reflejaban la admiración de su entorno por su fuerza y dedicación. Un reconocimiento merecido a una mujer que nunca se rindió.