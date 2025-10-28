Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente

Muere un trabajador de 57 años arrollado por un tren en Getafe

El trabajador ha muerto en la madrugada del martes en un enclave ferroviario del sur de Madrid

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112SUMMA 112

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Un hombre de 57 años ha muerto esta madrugada tras ser arrollado por un tren en una vía ferroviaria del municipio madrileño de Getafe. El siniestro se ha producido en una zona industrial, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha confirmado el fallecimiento.

La llamada de aviso ha llegado al centro de emergencias a las 4.40 horas. El alertante informaba de que un trabajador había sido arrollado por un tren en las inmediaciones de las calles Guadalquivir y Odiel, dentro de un polígono industrial del municipio.

Hasta el lugar se han desplazado con rapidez efectivos de la Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112. A su llegada, los sanitarios han encontrado al trabajador en parada cardiorrespiratoria e inconsciente. Pese a los intentos por reanimarlo, los médicos solo han podido confirmar la muerte del trabajador en el mismo punto del accidente.

Suspendida la línea C-3

Ante el suceso se ha suspendido el servicio de la línea C-3 de Cercanías Renfe, por lo que los viajeros deberán continuar el trayecto entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial en el servicio alternativo de autobuses habilitado.

Una persona arrollada en Talavera de la Reina

Una persona perdió la vida el pasado mes de septiembre en un grave accidente ferroviario registrado en Talavera de la Reina (Toledo). El siniestro se produjo a las 18:02 horas, cuando un turismo fue arrollado por un tren en un paso a nivel situado en el kilómetro 123 de la vía férrea. La víctima, que viajaba sola en el vehículo, fue encontrada fuera del coche y falleció en el acto, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida.

Al lugar acudieron bomberos de Santa Olalla y agentes de la Policía Local y Nacional. El convoy transportaba a 250 pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido. El accidente obligó a interrumpir temporalmente la circulación ferroviaria entre Talavera de la Reina y Montearagón. Según informó Adif, la circulación se restableció a las 18:53 horas, una vez autorizado el paso tras finalizar las labores de emergencia.

Síguenos en nuestro cannal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 28 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 28 de octubre?

Efemérides de hoy 28 de octubre de 2025: Acuerdo para la creación del mayor área marina protegida en el mar de Ross

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Muere un trabajador de 57 años arrollado por un tren en Getafe

Imagen de la detención

Detenidos dos hombres en Alicante por asesinar a una mujer de 37 años y ocultar su cadáver dos semanas

Asesino en serie en Andoain

Los vecinos de Andoain, aterrorizados por convivir con un asesino en serie

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, martes 28 de octubre de 2025

Efemérides de hoy 28 de octubre de 2025: Acuerdo para la creación del mayor área marina protegida en el mar de Ross
Efemérides

Efemérides de hoy 28 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 28 de octubre?

Imagen de una persona haciendo fotos a su hijo.
Redes sociales

¿Qué es el 'sharenting' y por qué puede poner en riesgo a tu hijo? El Ministerio de Juventud va a regular esta práctica

El departamento de Sira Rego va a sacar a consulta pública su propuesta para combatir la sobreexposición infantil en las redes sociales.

Barranco del Poyo durante la DANA
DANA

Los ingenieros advierten de que la tragedia causada por la DANA podría repetirse

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Trigueros, pide un sistema de alerta, "dejar de demonizar las obras hidráulicas" y la "modernización" del Sistema de Información Hidrológica.

Un accidente entre un coche y un autobús deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en Huelva

Un accidente entre un coche y un autobús deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en Huelva

Imagen del cartel en la entrada del Centro de Menores de Hortaleza, Madrid

Un intento de fuga en el centro de menores de Hortaleza acaba con dos detenidos y varios educadores heridos

¿Cuál es el secreto de la longevidad en esta localidad de A Coruña?

Los centenarios de Mañón: ¿Cuál es el secreto de la longevidad en esta localidad de A Coruña?

Publicidad