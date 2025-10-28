Muere un trabajador de 57 años arrollado por un tren en Getafe

Un hombre de 57 años ha muerto esta madrugada tras ser arrollado por un tren en una vía ferroviaria del municipio madrileño de Getafe. El siniestro se ha producido en una zona industrial, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha confirmado el fallecimiento.

La llamada de aviso ha llegado al centro de emergencias a las 4.40 horas. El alertante informaba de que un trabajador había sido arrollado por un tren en las inmediaciones de las calles Guadalquivir y Odiel, dentro de un polígono industrial del municipio.

Hasta el lugar se han desplazado con rapidez efectivos de la Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112. A su llegada, los sanitarios han encontrado al trabajador en parada cardiorrespiratoria e inconsciente. Pese a los intentos por reanimarlo, los médicos solo han podido confirmar la muerte del trabajador en el mismo punto del accidente.

Suspendida la línea C-3

Ante el suceso se ha suspendido el servicio de la línea C-3 de Cercanías Renfe, por lo que los viajeros deberán continuar el trayecto entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial en el servicio alternativo de autobuses habilitado.

Una persona arrollada en Talavera de la Reina

Una persona perdió la vida el pasado mes de septiembre en un grave accidente ferroviario registrado en Talavera de la Reina (Toledo). El siniestro se produjo a las 18:02 horas, cuando un turismo fue arrollado por un tren en un paso a nivel situado en el kilómetro 123 de la vía férrea. La víctima, que viajaba sola en el vehículo, fue encontrada fuera del coche y falleció en el acto, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida.

Al lugar acudieron bomberos de Santa Olalla y agentes de la Policía Local y Nacional. El convoy transportaba a 250 pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido. El accidente obligó a interrumpir temporalmente la circulación ferroviaria entre Talavera de la Reina y Montearagón. Según informó Adif, la circulación se restableció a las 18:53 horas, una vez autorizado el paso tras finalizar las labores de emergencia.