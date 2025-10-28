Quentin Tarantino da un giro a su carrera antes de retirarse: Deja la dirección para volver como actor con esta película

Quentin Tarantino regresará a la actuación con un papel protagónico en Only What We Carry, dirigida por Jamie Adams, donde compartirá elenco con Simon Pegg y Charlotte Gainsbourg, informó el medio especializado Deadline.

Este proyecto marcará el papel más importante en pantalla del director de Kill Bill desde From Dusk Till Dawn (1996), dirigida por Robert Rodríguez y escrita por el propio Tarantino.

Quentin Tarantino y George Clooney en Abierto hasta el amanecer | Miramax

La película está ambientada en la costa de Normandía y fue descrita por el medio como "una meditación sobre el amor, la pérdida y la valentía serena que se necesita para seguir adelante".

Además de Pegg y Gainsbourg, en el filme también participan el actor francés Liam Hellmann, la cantante estadounidense Lizzy McAlpine y Sofia Boutella.

"Pegg interpreta a Julian Johns, un instructor otrora formidable cuya exalumna Charlotte Levant (Boutella) regresa a casa para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Junto a ellos están John Percy (Tarantino), un viejo amigo de Julian cuya repentina llegada despierta verdades enterradas durante mucho tiempo", explicó la publicación.

Quentin Tarantino | Gtres

Aunque es más reconocido como director y guionista de clásicos como Pulp Fiction o Django Unchained, Tarantino ha tenido roles pequeños o cameos en varias de sus propias películas.

Todo esto sucederá mientras esperamos la llegada de su décima y última película como director. Una cinta que todavía no se ha anunciado oficialmente y que los fans esperan como agua de mayo.