El hermano de una víctima del asesino en serie que está libre en Andoain: "A mi hermana le ató las manos con el sujetador y le cortó las huellas dactilares"

Los vecinos de Joaquín Ferrandiz en Andoain, en Guipúzcoa, tienen miedo. ¿Quién quiere tener de vecino a un asesino? Antonio, frutero de la localidad es contundente en sus palabras: “¿Cómo se puede dejar a gente así salir de la cárcel? ¿25 años estar en la cárcel por cinco chicas? Sale barato matar. Si él hiciera algo a alguna de mis hijas si me lo tengo que llevar por delante por cinco años, vamos, barato, me lo llevo”.

Susana regenta un bar por la zona en la que vive Ferrandiz: “Hay mucha preocupación. Nos da pánico”.

"A mi hermana la encontraron muerta a los 6 meses"

Jaime sabe bien el daño que puede hacer este asesino. Se trata del hermano de Amelia Sandra García, una joven asesinada en 1996. Ella fue su última víctima. “El calvario comenzó una noche que mi madre ofreció 2.000 pesetas a mi hermana para que se fuera a coger un taxi para ir a la zona del polígono de Castellón. No quiso las 2.000 pesetas, conoció a Ferrandiz, dijo que la iba a llevar a casa y la llevó a un sitio apartado, la pegó un piedrazo en la cabeza, la ató con el sujetador a las manos, la cortó las huellas dactilares y murió. La encontraron a los seis meses muerta”, recuerda Jaime.

El hermano de Amelia Sandra detalla su perfil: “Era un asesino muy listo. Entre crimen y crimen tardaba un año. Tiene que tener una vigilancia porque este tipo de personas no se rehabilitan”.

Al parecer ya se le ha visto frecuentar la zona de bares de Irún. “Él salía con los amigos y a las cuatro de la mañana les decía ‘iros para casa que yo me quedo un rato más’ y es cuando él analizaba a sus víctimas y las cogía”, aclara Jaime.

El dolor, si alguna vez se fue, vuelve con más fuerza a Jaime: “Siento mucha rabia, impotencia, es una vergüenza. Espero que no destroce más familias”.

