Unai, joven ludópata, sobre las prácticas de las casas de apuestas: "Yo empecé apostando siendo menor"

Barrios donde el nivel de desempleo es superior al de otras áreas, la inmigración es mayor y la renta media inferior, ven cómo siguen proliferando locales de apuestas.

Es el caso del madrileño barrio de Usera, situado en el sur de la capital, donde en apenas un kilómetro las casas de apuesta superan la treintena. Al amplio abanico de posibilidades de jugar dinero, a cambio de rápidas, fáciles, jugosas e hipotéticas ganancias, se le suman regalos de bienvenida, alcohol, desayunos gratis o poder ver deportes de pago.

"Yo al barrio le digo que es como Las Vegas, cutre", expresa una vecina.

Los jóvenes son uno de los públicos objetivo de estos negocios de dudosa moralidad. Otra vecina asegura que empuja a los jóvenes a adentrarse en "una vida que no debieran (...) Se gastan lo poco que tienen".

"Están cayendo niños con menos edad"

Los gerentes de estos negocios prefieren guardar silencio y rechazan responder a las preguntas. Susanna Díaz denunciaba que estos negocios se abren en barrios humildes con menor nivel medio de estudios e incluso en las proximidades de centros educativos: "No hay derecho. Están cayendo niños con menos edad, y cuando un niño entra con esa edad, se arruina la vida".

"Son quioscos de drogas", sentenciaba la periodista Rosa Belmonte.

"Yo empecé apostando siendo menor"

Unai Garma es un joven que sufrió los peores efectos de la adicción al juego, si es cierta la afirmación de que un adicto es adicto de por vida, se le puede seguir considerando ludópata. Eso sí, el está venciendo al jugador que lleva dentro. Es de Bilbao y considera que el problema trasciende barrios y ciudades.

"La industria del juego maneja mucho en este país", denuncia el joven sobre la capacidad que ha tenido esta industria en influir en la legislación española. Hace alusión a la ley del juego propuesta hace varios años por el Ministerio de Consumo para poner de manifiesto que el grueso de la medida quedó en papel mojado. Asegura que las compañías - auténticos gigantes - siguen pudiendo actuar libremente en redes sociales y algunas caras conocidas siguen sirviendo de imagen de alguna des ellas: "Sacan una ley y la tiran abajo".

Pese a la estricta prohibición de apostar a menores, Unai relata que comenzó a entrar y apostar en estos locales siendo menor de edad, también en bares, con las tan evolucionadas tragaperras.

Su adicción al juego le llevó a robar incluso a sus seres queridos: "Empecé a robar en casa y a pedir dinero a amigos (...) Tu vida se convierte en un bucle donde solo apuestas para recuperar el dinero perdido".

Jugó hasta ser pillado en dos ocasiones robando en casa: "La segunda vez es cuando abro los ojos".

