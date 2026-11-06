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Mejores momentos | 6 de noviembre

Nostalgia en Pasapalabra con Los mosqueperros, pleno de David y una curiosidad: ¿de qué raza es D’Artacán?

La mítica sintonía de la serie de dibujos ha provocado una explosión de entusiasmo, con todo el plató cantando en este regreso colectivo a la infancia.

Nostalgia en Pasapalabra con Los mosqueperros, pleno de David y una curiosidad: ¿de qué raza es D’Artacán?

Nostalgia en Pasapalabra con Los mosqueperros, pleno de David y una curiosidad: ¿de qué raza es D’Artacán?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El dato esencial que David y Moisés tenían que conocer en este duelo en La Pista no era el año de la canción, sino que se trata de una serie de televisión. Sin embargo, Roberto Leal se ha entusiasmado y ha dado muchos más detalles. “Marcó una época, todavía hay mucha gente que la ve y, entre ellos, este que os habla, con sus niños”, ha comentado el presentador.

Los concursantes han comprendido todo en cuanto ha sonado el primer fragmento. Los dos han reconocido la mítica sintonía de D’Artacán y los tres mosqueperros, todo un caramelo para el más rápido y esta vez lo ha sido David. Por supuesto, su respuesta ha sido cantando. Como tenía alguna duda con la letra, se han ido sumando voces para ayudarle y finalmente toda la mesa ha acabado entonando la famosa cabecera.

Viendo esta explosión de nostalgia, Roberto ha querido ir más allá y ha planteado una curiosa pregunta: “¿Cuál era la raza de D’Artacán? El protagonista, ¿qué perro era?”. Les ha pillado, porque nadie ha sabido la respuesta y él mismo ha tenido que revelar esa curiosidad. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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