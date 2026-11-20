Desde su llegada a Pasapalabra, David ha destacado por su destreza en todas y cada una de las pruebas. Sin embargo, si hay algo de él que llama especialmente la atención es su llamativa técnica para el ¿Dónde Están?.

Después de ver cómo el equipo naranja ha conseguido resolver el panel sin despeinarse gracias a la destreza de David, Norma Ruíz ha dicho que iba a probar a copiar el estilo del concursante a ver si le daba suerte.

El propio inventor de la curiosa técnica le ha dicho a la actriz que no se lo recomendaba porque iban a perder mucho tiempo. “Yo hacía esto cuando estudiaba solfeo”, ha dicho Norma entre risas. ¡Así ha sido!