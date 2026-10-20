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Mejores momentos | 20 de octubre

Moisés se lía... ¡y falla en la Silla Azul!: a un paso de quedar eliminado de Pasapalabra

Es la primera vez que el riojano tropieza en esta prueba y ve peligrar su continuidad desde su regreso al concurso.

Moisés se lía... ¡y falla en la Silla Azul!: a un paso de quedar eliminado de Pasapalabra

Moisés se lía... ¡y falla en la Silla Azul!: a un paso de quedar eliminado de Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Las alarmas han saltado en Pasapalabra cuando Moisés ha fallado en la Silla Azul. Desde que regresó al concurso, al alfareño le ha tocado pasar de forma asidua por esta prueba. Sin embargo, aún no había cometido ningún fallo… hasta ahora. Por instantes, ha visto peligrar su programa número 30 de esta etapa.

Alberto ha sido un aspirante que se lo ha puesto bastante difícil, aunque suyo ha sido el primer fallo de este duelo. Después ha llegado el de Moisés: se ha complicado con “regadío” cuando el acierto era simplemente “riego”. El tropiezo le ha dejado algo sorprendido, pero con la obligación de recomponerse ante lo que se ha convertido en una sucesión de bolas de partido.

Tanto el aspirante como el concursante han jugado ya sin colchón, en el alambre. Ha sido Alberto quien ha vuelto a fallar, lo que le ha permitido a Moisés respirar y seguir en Pasapalabra. ¡Revive este intenso duelo en el vídeo!

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