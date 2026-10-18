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¡Curiosidad!

Ni Roberto Leal conocía este andalucismo: el acierto con el que David sorprende en AlaZ

La voltereta que se da apoyando la cabeza en el suelo tiene un nombre específico y fue una de la respuestas que acertó el concursante en Pasapalabra.

Ni Roberto Leal conocía este andalucismo: el acierto con el que David sorprende en AlaZ

Ni Roberto Leal conocía este andalucismo: el acierto con el que David sorprende en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cada letra de AlaZ pone a prueba los conocimientos de los concursantes, y muchas veces ellos sorprenden con los aciertos que logran sumar. En el duelo del pasado miércoles entre David y Moisés, que se saldó con empate a 22, hubo una palabra que llamó especialmente la atención de Roberto Leal.

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Empatados a 22 aciertos: David elige tablas en un AlaZ igualadísimo, ¿y Moisés?

La definición hacía referencia a la voltereta que se realiza apoyando la cabeza en el suelo, una maniobra muy conocida pero cuyo nombre específico no resulta tan popular. Sin embargo, el concursante barcelonés no dudó y encontró la respuesta correcta.

Roberto destacó después este acierto y David le comentó una curiosidad: "Creo, juraría, que es un andalucismo". El presentador, andaluz, reconoció que nunca ha usado ese término. "Nunca deja uno de aprender", comentó. ¡Dale al play y descubre de qué palabra se trata!

El divertido apuro de Moisés con la dicción en AlaZ: sabe la palabra... ¡pero no logra decirla!

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