Mejores momentos | 16 de octubre
El truco de Mario Vaquerizo para ayudar a Moisés en Palabras Cruzadas: “¡El título que me he inventado!”
El cantante ha tirado de imaginación en pleno atasco del equipo naranja con un panel lleno de películas ambientadas en la década de 1960.
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Cuando una prueba se atasca, una posible solución es tirar de inventiva. A veces funciona, no siempre, pero lo que seguro deja en Pasapalabra es momentos muy divertidos como el que Mario Vaquerizo ha protagonizado en Palabras Cruzadas. Cuando el panel parecía más atascado para el equipo de Moisés, el cantante ha ayudado con imaginación y humor.
El panel, dedicado a películas ambientadas en la década de 1960, ha puesto a prueba sus conocimientos cinéfilos. Mario es quien más aciertos ha logrado durante el primer tramo, hasta que la prueba se ha empezado a atascar. Con los segundos pasando, concursante e invitados han empezado a notar la presión. Con esos nervios, las respuestas lógicas han empezado a pasar a segundo plano para intentarlo con lo que surgiera. Afortunadamente, Moisés ha conseguido salir del bache y conseguir los 18 segundos en juego.
Ya con el panel completo, Mario ha reconocido entre risas su jugada. "¡El título que me he inventado! ¡Era una película buenísima!", ha bromeado. ¡Descúbrelo en el vídeo!
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