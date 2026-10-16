Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 16 de octubre

El truco de Mario Vaquerizo para ayudar a Moisés en Palabras Cruzadas: “¡El título que me he inventado!”

El cantante ha tirado de imaginación en pleno atasco del equipo naranja con un panel lleno de películas ambientadas en la década de 1960.

El truco de Mario Vaquerizo para ayudar a Moisés en Palabras Cruzadas

El truco de Mario Vaquerizo para ayudar a Moisés en Palabras Cruzadas: “¡El título que me he inventado!”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Cuando una prueba se atasca, una posible solución es tirar de inventiva. A veces funciona, no siempre, pero lo que seguro deja en Pasapalabra es momentos muy divertidos como el que Mario Vaquerizo ha protagonizado en Palabras Cruzadas. Cuando el panel parecía más atascado para el equipo de Moisés, el cantante ha ayudado con imaginación y humor.

El panel, dedicado a películas ambientadas en la década de 1960, ha puesto a prueba sus conocimientos cinéfilos. Mario es quien más aciertos ha logrado durante el primer tramo, hasta que la prueba se ha empezado a atascar. Con los segundos pasando, concursante e invitados han empezado a notar la presión. Con esos nervios, las respuestas lógicas han empezado a pasar a segundo plano para intentarlo con lo que surgiera. Afortunadamente, Moisés ha conseguido salir del bache y conseguir los 18 segundos en juego.

Ya con el panel completo, Mario ha reconocido entre risas su jugada. "¡El título que me he inventado! ¡Era una película buenísima!", ha bromeado. ¡Descúbrelo en el vídeo!

El misterio del polo verde de Moisés que fascina a Roberto Leal: “Muy caro”

El misterio del polo verde de Moisés que fascina a Roberto Leal: “Muy caro”

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El truco de Mario Vaquerizo para ayudar a Moisés en Palabras Cruzadas

El truco de Mario Vaquerizo para ayudar a Moisés en Palabras Cruzadas: “¡El título que me he inventado!”

La pillería de David y Moisés en La Pista: se ponen “creativos” y ponen a prueba a Roberto Leal

La pillería de David y Moisés en La Pista: se ponen “creativos” y ponen a prueba a Roberto Leal

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

Roberto Leal, asombrado con la imagen de Mario Vaquerizo
Mejores momentos | 16 de octubre

Roberto Leal, asombrado con la imagen de Mario Vaquerizo: “Te veo con el hombro más pronunciado”

Charles
EXCLUSIVA

Charles Spencer, el hermano de Lady Di, habla de su muerte: "Yo siempre pensé que su vida corría peligro"

Mónica Medina
HABLAMOS CON ELLA

Mónica Medina se justifica tras su ataque a la prensa: "Me avergüenzo muchísimo"

Hablamos con Mónica Medina, que nos cuenta a qué se debe su ataque de ira de ayer. Además, responde a Emilio Gutiérrez Caba, que afirmaba "no reconocerla" ayer en nuestro programa.

Ceuta
INVESTIGACIÓN

Cuarenta detenidos por intentar viajar de Ceuta a la Península con DNI ajeno

Arrestadas 40 personas en Ceuta por una presunta trama de uso y facilitación de DNI ajenos para embarcar en ferris con destino a la Península. Los agentes investigan también las reiteradas denuncias por pérdida de documentos que podrían estar detrás de este fraude.

Igor Yebra

Igor Yebra, el bailarín que convivió en secreto con la esclerosis: "Ahora que lo he contado me siento en paz"

Siameses

La emoción de Damián, el hermano de los siameses fallecidos: "Mis padres están devastados"

Sol

Los vecinos de la Puerta del Sol denuncian que la acampada se ha convertido en un parque acuático

Publicidad