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Mejores momentos | 7 de septiembre

“¡Vamos!”: el grito de rabia de David al completar un ¿Dónde Están? con dificultad especial

El concursante ha puesto mucho corazón, además de su memoria habitual, para firmar este pleno, que ha celebrado de una forma especialmente eufórica.

David en Pasapalabra

“¡Vamos!”: el grito de rabia de David al completar un ¿Dónde Están? con dificultad especial

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La estadística de David en el ¿Dónde Están? es impecable. Es anecdótica la tarde en la que se queda sin resolver el panel, porque lo normal es que haga un pleno e, incluso, es muy frecuente que sea en su primer turno. Sin embargo, no deja de ser un mérito… y como tal lo ha celebrado en este programa.

Su grito de “¡Vamos!” ha reflejado la euforia del barcelonés en una prueba que se lo ha puesto especialmente complicado esta vez a ambos concursantes. Las opciones tenían una pequeña trampa escondida: David se ha quedado con ‘corazón’ y ha dejado ‘razón’ para Javier. Lo que se han encontrado tras los números es palabras que empiezan con la primera sílaba de esas palabras.

Es decir, en el caso de David, sus nueve palabras escondidas comenzaban por ‘co’. Se trata de un detalle importante porque complica, y mucho, su memorización. De hecho, Javier se ha quedado con su panel a medias. Sin embargo, el barcelonés ha sacado el pleno a la primera y, consciente de que el reto era grande, se ha mostrado eufórico. ¡Dale al play!

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