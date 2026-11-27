En sólo tres duelos entre David y Sergio en Pasapalabra, ya se han dado todos los resultados posibles. El nuevo concursante perdió en su debut, ganó en el pasado programa y ha empatado en su tercer AlaZ. Además, ha forzado una remontada agónica del barcelonés, que ha firmado tablas al llegar a 22 aciertos casi in extremis.

Sergio no ha podido evitar que David llegara de nuevo con más segundos a la prueba. El zaragozano sigue teniendo un punto de debilidad en el ¿Dónde Están? y su rival lo está explotando al máximo. No obstante, el duelo ha transcurrido muy igualado, sin turnos largos, pero con emoción constante.

Los dos concursantes han terminado la primera ronda casi a la par, con ligera ventaja para Sergio. El maño, cuando ha llegado a 22 letras en verde, ha dado el resultado por bueno y se ha plantado. David, con dos aciertos menos, ha tenido que luchar la remontada y el tiempo casi se le queda corto. Sin embargo, ha logrado el objetivo y se ha confirmado el primer empate de esta pareja de concursantes. ¡Revívelo en el vídeo!

Las respuestas más complicadas

De David

Con la B > Título de la novela de los escritores Javi Araguz e Isabel Hierro publicada en 2018 que dio origen a una trilogía: Borealia

Con la P > Conjunto de conocimientos y técnicas destinadas a la crianza y al Contiene la Q > Apellido del compositor y violinista autor de la sinfonía La batalla de Ayacucho: Rosquellas

De Sergio