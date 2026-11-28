La Voz ha dado el pistoletazo de salida a sus Directos con una primera Semifinal cargada de emoción. Los dieciséis talents han abierto la gala de una manera muy especial interpretando 'Él vive en ti' del musical del Rey León.

Una noche muy especial en la que el público ha tenido un papel fundamental. Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López han tenido que elegir a sus favoritos, pero los espectadores también han participado en las decisiones que han marcado el futuro de los semifinalistas.

Con cuatro equipos muy diferentes y actuaciones llenas de personalidad, la competición ha entrado en su momento más decisivo. Los coaches se han enfrentado a una noche de grandes emociones y despedidas.

Pablo López abre los Directos con tres voces llenas de emoción

Pablo López ha sido el encargado de inaugurar la primera semifinal con Lucía Baizán, Jhon Jairo y Adriana Moreno, tres talents que han demostrado su personalidad durante toda la edición.

Lucía ha interpretado ‘La tormenta’, mientras que Jhon ha apostado por la potencia vocal de ‘I Have Nothing’, de Whitney Houston. Por su parte, Adriana ha elegido ‘Confieso’, una canción con la que ha defendido su sensibilidad sobre el escenario.

Tres actuaciones muy diferentes que han puesto al malagueño ante una decisión complicada. Pablo López solo ha podido elegir a uno de sus talents para continuar, mientras que el público ha tenido la oportunidad de salvar a otro.

Los espectadores se han decantado por Jhon Jairo, mientras que Pablo López ha decidido continuar con Adriana Moreno en su equipo. El coach ha tenido que despedirse de Lucía Baizán y afrontará la segunda Semifinal con dos voces.

Lola Índigo se enfrenta a cinco grandes voces en una semifinal llena de fuerza

Lola Índigo ha llegado a los Directos con uno de los equipos más numerosos de la edición. Cinco artistas con estilos muy diferentes han tenido que demostrar que merecen seguir avanzando en La Voz.

Kika Cardoso ha desplegado toda su potencia vocal con ‘Lady Marmalade’, mientras que Irene ha interpretado ‘La despedida’. Borja ha apostado por un clásico de Camilo Sesto, ‘Vivir así es morir de amor’, y Raúl ha defendido ‘Soñar contigo’.

Estrella Marina también ha vuelto a demostrar su personalidad sobre el escenario con ‘Unethical’, completando las cinco actuaciones del equipo de Lola Índigo.

La coach granadina ha tenido una responsabilidad muy importante: elegir a dos de sus cinco talents para continuar en la competición, mientras que el público también ha tenido un papel decisivo en el resultado de la noche.

Irene ha sido la elegida por los espectadores, mientras que Lola Índigo ha apostado por Kika Cardoso y Estrella Marina. La granadina ha completado así su equipo para la segunda Semifinal con tres voces femeninas, poniendo fin a la aventura de Borja y Raúl en La Voz.

Melendi vive una noche de grandes contrastes y decisiones difíciles

Melendi también ha llegado a la primera semifinal con cinco artistas, convirtiéndose en uno de los coaches con más voces en los Directos.

Marta Salas ha abierto las actuaciones del equipo con ‘Hoy tengo ganas de ti’, mientras que Enrique ha vuelto a llevar su registro lírico al escenario.

José Torres ha apostado por el flamenco interpretando ‘Rosa María’, de Camarón, demostrando una vez más su personalidad. Ana Muñoz ha defendido ‘Sola’, mientras que Manuela ha elegido un tema de Christina Aguilera para demostrar toda su fuerza vocal en esta fase decisiva.

Cinco actuaciones muy diferentes que han puesto a Melendi ante una de sus decisiones más complicadas. El asturiano ha tenido la oportunidad de elegir a dos de sus talents, mientras que el público también ha participado en la selección de las voces que continúan.

El flamenco de José Torres le ha valido el pase a la segunda Semifinal gracias a los votos de la audiencia. Por su parte, Melendi ha decidido quedarse con Marta Salas y Manuela, completando su equipo de tres voces tras despedirse de Enrique y Ana Muñoz.

Mika cierra la primera semifinal con tres talents que buscan la victoria

Mika ha sido el último coach en enfrentarse a las decisiones de la primera semifinal de La Voz. Carlos, Aura y Rubén han sido los encargados de cerrar las actuaciones por equipos, defendiendo tres estilos musicales muy personales.

Aura ha dado su mejor versión con 'Color esperanza' de Diego Torres, mientras que Carlos nos ha vuelto a conquistar con 'Waving through a window', mientras que Rubén ha demostrado lo importante que son las segundas oportunidades con 'Lágrimas negras'.

El público se ha decantado por Carlos, mientras que Mika ha elegido a Aura para seguir luchando por la victoria. Rubén se ha quedado a las puertas de la segunda Semifinal tras una noche espectacular para el equipo.

De esta manera, La Voz 2026 ya tiene a sus diez clasificados para la segunda Semifinal. Lola Índigo y Melendi continuarán con tres voces cada uno, mientras que Pablo López y Mika lo harán con dos. La competición está cada vez más reñida y los talents están un paso más cerca de cumplir su sueño de ganar La Voz.