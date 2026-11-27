Mejores momentos | 27 de noviembre
Julio Salinas destapa el farol de su hermano Patxi en La Pista: “No tiene ni idea”
Patxi Salinas ha tardado en reconocer la canción, pero ha acabado llevándose la victoria y la ha celebrado bailando ‘Corazón salvaje’ con Isabel Forner.
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Julio y Patxi Salinas han demostrado, como en cada visita a Pasapalabra, que la rivalidad entre hermanos puede ser de lo más divertido. Su pique en La Pista ha dejado tres grandes duelos. Han llegado al definitivo con una victoria para cada uno en los programas anteriores, por lo que la competitividad ha sido máxima entre los dos desde que ha sonado el primer fragmento.
“La tengo en la punta de la lengua, Julio, hazme caso, de verdad”, aseguraba Patxi. Efectivamente, su hermano lo estaba poniendo en duda, ironizando con las “muchas veces” que la había bailado y rematando con un contundente: “No tiene ni idea”. Efectivamente, Patxi ha tenido que dejar pasar su turno, por lo que Julio ha visto confirmado que iba de farol.
¿O quizá no? Tras escuchar un poco más de música, Patxi ha empezado a cantar ‘Corazón salvaje’, de Marcela Morelo. ¡Estaba acertando! Sabiéndolo, ha rematado el momentazo cambiando la letra para decir “Vamos potra a disfrutar”. Ha hecho un guiño a la ‘Potra Salvaje’ con la que Isabel Forner hizo pleno en el programa anterior.
El triunfo ha tenido una celebración a la altura. Patxi se ha lanzado a bailar precisamente con Isabel Forner. ¡Revívelo en el vídeo!
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