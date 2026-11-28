Bárbara Rey ha recordado en La Mesa uno de los episodios más dolorosos de su matrimonio con Ángel Cristo: la infidelidad con una amiga muy cercana. La vedette ha contado que comenzó a sospechar cuando estaba embarazada de su primer hijo, al observar comportamientos entre ambos que no le parecían normales. Sin embargo, según ha relatado, él conseguía convencerla de que estaba equivocada y de que aquella mujer la quería muchísimo.

La situación se prolongó hasta que decidió comprobar por sí misma lo que estaba ocurriendo. Bárbara ha explicado que preparó una trampa en su propia casa para descubrir si sus sospechas eran ciertas. "Los pillé en la cama juntos", ha contado al recordar aquel momento.

La trampa con la que descubrió la infidelidad

Bárbara ha explicado que dejó levantado el telefonillo interior de la habitación de invitados para poder escuchar lo que sucedía. De esta manera, descubrió que Ángel Cristo había entrado en esa habitación con la mujer que era amiga suya y a la que consideraba casi una hermana.

Al confirmar lo que estaba pasando, su reacción fue echar a los dos de casa. La vedette ha recordado que pensó que nunca volvería con su marido y que estuvieron separados durante seis meses. Sin embargo, finalmente retomaron la relación, una decisión de la que asegura haberse arrepentido con el paso de los años.

"Tengo una gran capacidad de perdón"

Al recordar aquel episodio, Bárbara ha reconocido que, aunque llegó a perdonar a su marido en distintas ocasiones, con el tiempo se arrepintió de haber regresado. "Me arrepentí siempre de volver, porque con todo lo que me ocurrió luego, con los años, me arrepentí", ha explicado.

Durante la conversación también le han preguntado qué considera más difícil: ser la persona engañada o ser la otra. Bárbara ha señalado que depende de los sentimientos que existan, ya que quien mantiene una relación con alguien que tiene pareja también puede sufrir si está enamorada y cree las promesas de que esa persona va a dejar a su pareja.