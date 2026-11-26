La inesperada retirada de Moisés ha provocado una emotiva reacción de David en Pasapalabra. El riojano ha decidido abandonar el concurso por agotamiento físico y mental, una decisión que ha sorprendido a su compañero, con quien ha compartido numerosos duelos en AlaZ.

David ha destacado la nobleza, tranquilidad y honestidad de Moisés, al que considera un compañero maravilloso que siempre le ha ayudado. Además, le ha ofrecido su amistad para siempre y ha mostrado su comprensión ante su marcha. Ahora comienza una nueva etapa junto a Sergio, ganador de una insólita Silla Azul.