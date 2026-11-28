El plató de La ruleta de la suerte noche vuelve a encender sus luces para dar la bienvenida a los espectadores a una edición muy especial. Jorge Fernández y Laura Moure ya están listos para desvelar cada uno de los paneles que pondrán a prueba a los concursantes.

Esta edición será muy emocionante, ya que como bien ha señalado Laura: "Está plagada de gajos espectaculares y nuestros concursantes lo saben muy bien". Los tres nuevos valientes concursantes ya están ansiosos por empezar a tirar y acumular miles de euros en sus marcadores.

Además, los premios van a ser más grandes que nunca: "Contamos con un gajo muy especial con el que podrían ganar ¡hasta 100.000 euros más!", asegura Jorge Fernández. Una cifra enorme que se sumará directamente a lo que cada concursante consiga a lo largo de la noche.

¡No te lo puedes perder!