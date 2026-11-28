Víctor, natural de Guadalajara y residente en Madrid “de toda la vida”, ha visitado La ruleta de la suerte con la intención de llevarse el mayor volumen de dinero posible para “seguir con sus estudios”. Como estudiante ciencia de datos e inteligencia artificial, se ha declarado un fan de la tecnología: “Mi hobby es hacer robots, tengo varios proyectos”.

Precisamente sobre uno de estos proyectos, concretamente el de su TFG, se ha hecho eco. “Tengo pensada, a partir de impulsos cerebrales, una IA que te genere lo que estás pensando”, empezaba explicando: “Ya sea palabras o imágenes”.

La reacción de Jorge Fernández no se ha hecho esperar: “¡Lo que nos faltaba, macho!”. Sin embargo, cuando Víctor lo ha explicado bien, el presentador se ha relajado: “Vale, vale, pensaba que era que tú generaras lo que yo estaba pensando”.

“No me gustaría que llegara eso”, sentenciaba Jorge entre risas. Y es que la tecnología actual evoluciona a un ritmo imparable, una realidad que tiende a asustar a causa de la imponente ola de cambios que se avecina.