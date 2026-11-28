Los elogios y las bromas han marcado la valoración de Melendi tras la actuación de Adriana sobre el escenario de La Voz. En un ambiente de complicidad entre los coaches y el público, el artista ha decidido hablar claro y admitir desde el humor y la admiración por qué no le interesa que la concursante se lleve el triunfo final.

Según ha explicado Melendi asumiendo su parte más "egoísta", es algo que ya ha dicho desde el principio: solo desea que no gane para que, en vez de grabarle el disco Universal, sea él mismo quien se encargue de grabárselo.

Elogios rotundos y un deseo cómplice en plató

Más allá del guiño sobre su futuro discográfico, Melendi ha querido subrayar el nivel artístico de Adriana, asegurando que no es solo una artista hecha, sino una artista top que le hipnotiza cada vez que pisa el escenario.

El coach ha rematado su intervención reiterando entre risas y disculpas hacia el resto de compañeros su particular postura respecto a la talent: "De verdad, Adriana, ojalá no ganes, lo siento". Una salida con chispa que resume el entusiasmo que despierta la concursante en La Voz.