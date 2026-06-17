“Ha sido por el libro”: la clave de María Esteve para acertar a Fito & Fitipaldis en La Pista

Secun de la Rosa y María Esteve se veían las caras en La Pista por última vez tras tres programas inolvidables. Esta vez, los intérpretes se enfrentaban a un clasicazo español del año 2002.

Secun ha sido más rápido con el pulsador, pero, aunque tenía idea del ritmo, no ha conseguido sacar el título ni parte de la letra. María, que en un principio pensaba que le tocaba a ella, ha aprovechado el rebote de la mejor manera.

Pese a que no lo tenía claro, la actriz se ha lanzado a cantar el éxito de Fito & Fitipaldis motivada por poder llevarle el libro a su tía Vicky. ¡No te puedes perder este increíble momentazo!

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