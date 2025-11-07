Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 7 de noviembre

“Por un segundo”: Rosa se queda sin pleno en un ¿Dónde Están? dedicado a Alejandro Amenábar

A pesar de que la película ‘Abre los ojos’ es una de las favoritas de la concursante, no le ha dado suerte en la prueba al quedarse a las puertas de completar el panel.

Alberto Mendo
Publicado:

Cuando Rosa ha encontrado la senda de números correcta para resolver su panel del ¿Dónde Están?, ha sido ya tarde. ¡Pero por muy poco! “Por un segundo”, ha comentado Roberto Leal al confirmar que su última respuesta estaba ya fuera de tiempo. Eso ha dejado a la coruñesa a merced de lo que hiciera Manu… y él no ha fallado.

El presentador ha dado a elegir a Rosa entre dos películas de Alejandro Amenábar. La concursante ha dejado ‘Tesis’ a su rival asegurando que ‘Abre los ojos’ es de sus “favoritas”. El equipo naranja, formado también por Rosa López y Martín Fiz, ha intentado seguir con la buena racha del programa, con doble victoria femenina en La Pista.

La confesión de Rosa López sobre Marta Sánchez en Pasapalabra: “Es mi amuleto de vida”

Sin embargo, a la concursante y a los dos invitados se les ha atravesado el panel continuamente. Apenas han conseguido avanzar hasta que Rosa ha descubierto por dónde tenía que ir la secuencia… ¡pero ya contrarreloj! De hecho, ha dicho el último número intentando que entrara en tiempo, pero la revisión ha determinado que ya ha sido demasiado tarde. ¡Revive este momento en el vídeo!

El curry atraganta El Rosco a Rosa y la condena a la Silla Azul: “Por no escuchar”

“Por un segundo”: Rosa se queda sin pleno en un ¿Dónde Están? dedicado a Alejandro Amenábar

El lío de Roberto Leal entre dos Rosas: concursante y cantante coinciden en Pasapalabra
Mejores momentos | 7 de noviembre

