“Por un segundo”: Rosa se queda sin pleno en un ¿Dónde Están? dedicado a Alejandro Amenábar

Cuando Rosa ha encontrado la senda de números correcta para resolver su panel del ¿Dónde Están?, ha sido ya tarde. ¡Pero por muy poco! “Por un segundo”, ha comentado Roberto Leal al confirmar que su última respuesta estaba ya fuera de tiempo. Eso ha dejado a la coruñesa a merced de lo que hiciera Manu… y él no ha fallado.

El presentador ha dado a elegir a Rosa entre dos películas de Alejandro Amenábar. La concursante ha dejado ‘Tesis’ a su rival asegurando que ‘Abre los ojos’ es de sus “favoritas”. El equipo naranja, formado también por Rosa López y Martín Fiz, ha intentado seguir con la buena racha del programa, con doble victoria femenina en La Pista.

Sin embargo, a la concursante y a los dos invitados se les ha atravesado el panel continuamente. Apenas han conseguido avanzar hasta que Rosa ha descubierto por dónde tenía que ir la secuencia… ¡pero ya contrarreloj! De hecho, ha dicho el último número intentando que entrara en tiempo, pero la revisión ha determinado que ya ha sido demasiado tarde. ¡Revive este momento en el vídeo!