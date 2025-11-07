El curry atraganta El Rosco a Rosa y la condena a la Silla Azul: “Por no escuchar”

Precipitarse con una respuesta le ha costado muy caro a Rosa en este Rosco, tanto que tendrá que jugar la Silla Azul en el próximo programa. Ha sido un fallo que ha llegado en un momento clave en su duelo contra Manu, muy reñido hasta ese momento. Sin duda, el factor tiempo ha pesado esta vez en la estrategia de la concursante coruñesa, que ha pagado el no haber llegado a completar su panel del ¿Dónde Están? por sólo un segundo.

Manu ha comenzado la prueba con 24 segundos más que su rival. Esa ventaja parecía no influir en la primera vuelta, absolutamente igualada hasta que Rosa ha tropezado en la Y. “Por no escuchar”, como ella misma ha reconocido, ha respondido “cayena” y no “curry”. Se ha dado cuenta al instante, pero tarde, de que Roberto Leal había dicho que el condimento era “originario de la India”.

Con el fallo, el tiempo en contra ha pesado aún más. Rosa ha llegado a 21 aciertos, pero también Manu, por lo que se ha visto obligada a ir a por más. Por más que ha tentado a la suerte, se ha visto abocada a perder el color naranja. ¡Descubre en el vídeo cómo ha sido este emocionante Rosco!