Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 7 de noviembre

El curry atraganta El Rosco a Rosa y la condena a la Silla Azul: “Por no escuchar”

La concursante se ha precipitado con su respuesta y el fallo le ha complicado el duelo contra Manu, además de quedarse descartada en la lucha por el bote de 2.356.000 euros.

El curry atraganta El Rosco a Rosa y la condena a la Silla Azul: “Por no escuchar”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Precipitarse con una respuesta le ha costado muy caro a Rosa en este Rosco, tanto que tendrá que jugar la Silla Azul en el próximo programa. Ha sido un fallo que ha llegado en un momento clave en su duelo contra Manu, muy reñido hasta ese momento. Sin duda, el factor tiempo ha pesado esta vez en la estrategia de la concursante coruñesa, que ha pagado el no haber llegado a completar su panel del ¿Dónde Están? por sólo un segundo.

“Por un segundo”: Rosa se queda pleno en un ¿Dónde Están? dedicado a Alejandro Amenábar

Manu ha comenzado la prueba con 24 segundos más que su rival. Esa ventaja parecía no influir en la primera vuelta, absolutamente igualada hasta que Rosa ha tropezado en la Y. “Por no escuchar”, como ella misma ha reconocido, ha respondido “cayena” y no “curry”. Se ha dado cuenta al instante, pero tarde, de que Roberto Leal había dicho que el condimento era “originario de la India”.

Con el fallo, el tiempo en contra ha pesado aún más. Rosa ha llegado a 21 aciertos, pero también Manu, por lo que se ha visto obligada a ir a por más. Por más que ha tentado a la suerte, se ha visto abocada a perder el color naranja. ¡Descubre en el vídeo cómo ha sido este emocionante Rosco!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

El curry atraganta El Rosco a Rosa y la condena a la Silla Azul: “Por no escuchar”

El curry atraganta El Rosco a Rosa y la condena a la Silla Azul: “Por no escuchar”

“Por un segundo”: Rosa se queda pleno en un ¿Dónde Están? dedicado a Alejandro Amenábar

“Por un segundo”: Rosa se queda sin pleno en un ¿Dónde Están? dedicado a Alejandro Amenábar

La confesión de Rosa López sobre Marta Sánchez en Pasapalabra: “Es mi amuleto de vida”

La confesión de Rosa López sobre Marta Sánchez en Pasapalabra: “Es mi amuleto de vida”

El lío de Roberto Leal entre dos Rosas: concursante y cantante coinciden en Pasapalabra
Mejores momentos | 7 de noviembre

El lío de Roberto Leal entre dos Rosas: concursante y cantante coinciden en Pasapalabra

Ángela Banzas
Entrevista

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025: "Lo dejé todo por escribir, quería enseñarle a mis hijos que hay que intentar las cosas"

Arturo Valls presenta El 1%
Juega con este reto

El 60% acierta esta pregunta de El 1%: ¿descifrarás el jeroglífico?

Nos hemos encontrado con una curiosa piedra y tratamos de descifrar su mensaje. ¡Ayúdanos!

Paloma García-Pelayo
Famosos

Paloma García-Pelayo: "Cantora no se ha vendido, Isabel Pantoja está obligada a abandonarla, la echan"

Con la pérdida de Cantora, Fran y Cayetano Rivera también han perdido la última oportunidad de conseguir los enseres que Paquirri les dejó en herencia. Hoy, conocemos cómo ha vivido Isabel Pantoja esta etapa y por qué se marcha de la finca.

Rocío

Rocío, avergonzada por su cuerpo tras perder 73 kilos: "Antes estaba gorda, pero no me sentía tan acomplejada como ahora"

Rosa

Rosa denuncia que le dan cita para 2027 con una torcedura de esófago: "¿A qué médicos van los de arriba?"

Víctima del estafador que se hacía pasar por asesor antibullying: "Se ofrecía a ayudarnos ante las instituciones"

Víctima del estafador que se hacía pasar por asesor antibullying: "Se ofrecía a ayudarnos ante las instituciones"

Publicidad