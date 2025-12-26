Fiebre latina por los pisos de lujo: "Para un madrileño no es asequible, pero en México es un precio normal"

¿Qué es para usted un piso de precio razonable? ¿Uno, dos, tres millones de euros? Son las cifras habituales que manejan los nuevos vecinos latinoamericanos de los barrios más representativos de Madrid, Barcelona o Málaga. El 60% de las viviendas de lujo que se compran en nuestro país las adquieren extranjeros según el estudio de una inmobiliaria de este sector exclusivo. Y el cliente latinoamericano es uno de los principales inversores.

Un piso de 3 millones con una reforma de 400.000

Enrique es mexicano y ha adquirido un piso de “entre dos y medio y tres millones”. También consigue pisos de este tipo para compatriotas “que vienen por largas estancias. Madrid está de moda y hay mucha incertidumbre política en México”. ¿Y quién puede pagar un piso de este tipo? “abogados, consultores, banqueros, inversores”. Sobre este fenómeno de compra extranjera en España, “está tirando de los precios para arriba, indudablemente”, asegura Silvia Trigueros, interiorista enfocada sobre todo en clientes latinos: “Es bueno para la ciudad, es bueno para el comercio, es bueno para la hostelería… y es malo para el cliente nacional que quiere vivir en el barrio de Salamanca”.

Pero este barrio tiene los pisos que tiene y los inversores están ampliando la búsqueda a otras zonas cercanas. Por cierto, Silvia es la autora de la reforma del piso de Enrique: cuatrocientos mil.

Vienen de turismo y de paso, compran un piso

Recorrer estas calles lujosas es escuchar acento latino en cada esquina. Silvia promociona Madrid a sus compatriotas de la República Dominicana. Sus clientes vienen de turismo y muchos se van con un piso bajo el brazo: “uno acaba de comprar y pasa parte del año acá. No le pregunté el precio pero tú sabes cómo están los pisos aquí. Dos, tres, cuatro…”. José lleva su país en el pecho de su camiseta de “running”.

Es peruano y vive desde hace un año en el barrio. Está de alquiler y lo que paga está “entre tres y cinco mil” una buena horquilla, sin duda. “Para los madrileños no es asequible pero está más o menos en los niveles de Latinoamérica”. La fiebre extranjera por pisos de lujo es sólo un factor más de los precios desorbitados: la subida de la vivienda se extiende también así a zonas no tan privilegiadas.

