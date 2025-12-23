El emotivo mensaje de Manu a su pueblo de Ávila, afectado por los incendios de este año

Entre los datos fundamentales de Manu, uno de los más conocidos es que es madrileño, concretamente de Collado Villalba. Sin embargo, hace unos meses sorprendió al comentar: “Mi pueblo es de Ávila”. El concursante de Pasapalabra revelaba así que también tiene un rincón familiar en la provincia abulense, que concretamente es El Arenal.

En este programa, Manu ha vuelto a mencionarlo. El madrileño, que es poco dado a mandar saludos justo antes de enfrentarse a El Rosco, ha hecho una excepción muy emotiva al pedirle permiso a Roberto Leal para sorprender con este mensaje. “Este año sufrió los incendios, como muchos otros pueblos, pero el que viene seguro que remonta con creces”, ha afirmado.

El madrileño ha terminado esta bonita dedicatoria para El Arenal asegurando: “Es un lugar maravilloso”. Como ha comentado después Roberto, seguro que sus vecinos están “orgullosísimos” del papel que está haciendo en Pasapalabra. ¡Dale al play!