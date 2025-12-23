Antena3
El emotivo mensaje de Manu a su pueblo de Ávila, afectado por los incendios de este año

El concursante, poco dado a los saludos justo antes de El Rosco, ha hecho una excepción en vísperas de la Nochebuena.



Alberto Mendo
Publicado:

Entre los datos fundamentales de Manu, uno de los más conocidos es que es madrileño, concretamente de Collado Villalba. Sin embargo, hace unos meses sorprendió al comentar: “Mi pueblo es de Ávila”. El concursante de Pasapalabra revelaba así que también tiene un rincón familiar en la provincia abulense, que concretamente es El Arenal.

“Mi pueblo es de Ávila”: el secreto que Manu confiesa en su poema para los invitados de Pasapalabra

En este programa, Manu ha vuelto a mencionarlo. El madrileño, que es poco dado a mandar saludos justo antes de enfrentarse a El Rosco, ha hecho una excepción muy emotiva al pedirle permiso a Roberto Leal para sorprender con este mensaje. “Este año sufrió los incendios, como muchos otros pueblos, pero el que viene seguro que remonta con creces”, ha afirmado.

El madrileño ha terminado esta bonita dedicatoria para El Arenal asegurando: “Es un lugar maravilloso”. Como ha comentado después Roberto, seguro que sus vecinos están “orgullosísimos” del papel que está haciendo en Pasapalabra. ¡Dale al play!





